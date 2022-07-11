Свердловский мэр назвал в честь ЛНР мост за 5 миллиардов рублей

11 июля 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Луганский проспект в Нижнем Тагиле протянется через мост и прилегающие к нему объекты Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев подписал постановление (есть в распоряжении редакции) о присвоении адреса новому мосту через Тагильский пруд. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU Пинаев отметил, что строение расположится на Луганском проспекте. «Луганский проспект протянется через мост и прилегающие к нему объекты от Уральского проспекта до Свердловского шоссе. В ближайшее время у моста появятся соответствующие указатели», — отметил Пинаев. Ранее агентство писало, что мэр Владислав Пинаев выехал на Донбасс 16 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов подписали соглашение о развитии Нижнего Тагила. В результате город получит финансирование в размере 4,2 миллиарда рублей. Эти деньги будут вложены в мост через Тагильский пруд. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев подписал постановление (есть в распоряжении редакции) о присвоении адреса новому мосту через Тагильский пруд. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU Пинаев отметил, что строение расположится на Луганском проспекте. «Луганский проспект протянется через мост и прилегающие к нему объекты от Уральского проспекта до Свердловского шоссе. В ближайшее время у моста появятся соответствующие указатели», — отметил Пинаев. Ранее агентство писало, что мэр Владислав Пинаев выехал на Донбасс 16 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов подписали соглашение о развитии Нижнего Тагила. В результате город получит финансирование в размере 4,2 миллиарда рублей. Эти деньги будут вложены в мост через Тагильский пруд.