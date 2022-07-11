Шотландия отказалась принимать украинских беженцев

12 июля 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Шотландия не может обеспечить украинских беженцев жильем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шотландия на три месяца приостановила прием заявок на размещение от беженцев из Украины, объяснив это решение нехваткой жилья для них. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Шотландия приостановит свою схему спонсорства украинских беженцев на три месяца, поскольку она сталкивается с отсутствием подходящего жилья, объявило правительство», — говорится в статье. Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и те, кто прибудут в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку». Шотландия приняла уже семь тысяч беженцев из Украины, страна рассчитывает принять еще 18 тысяч человек в ближайшие месяцы. Однако «если их количество будет расти такими темпами, местным властям придется прибегнуть к экстренному размещению, которое не является устойчивым решением и не будет соответствовать теплому шотландскому приему», — заключили авторы. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. В Германии ранее им предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена. Польша перестала выплачивать пособия беженцам. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Шотландия на три месяца приостановила прием заявок на размещение от беженцев из Украины, объяснив это решение нехваткой жилья для них. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Шотландия приостановит свою схему спонсорства украинских беженцев на три месяца, поскольку она сталкивается с отсутствием подходящего жилья, объявило правительство», — говорится в статье. Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и те, кто прибудут в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку». Шотландия приняла уже семь тысяч беженцев из Украины, страна рассчитывает принять еще 18 тысяч человек в ближайшие месяцы. Однако «если их количество будет расти такими темпами, местным властям придется прибегнуть к экстренному размещению, которое не является устойчивым решением и не будет соответствовать теплому шотландскому приему», — заключили авторы. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. В Германии ранее им предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена. Польша перестала выплачивать пособия беженцам. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев.