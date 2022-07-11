Строители заплатят жительнице ЯНАО за сданный с задержкой дом

Жительница ЯНАО взыскала компенсацию в 1,6 миллиона рублей со строительной компании Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) взыскала компенсацию за понесенные убытки во время участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «ГАЗХОЛОДМАШ». Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, женщина заключила со строительной компанией контракт по которому ей должны были двухкомнатную квартиру, однако строительная компания затянула сроки из-за чего он был разорван.

«Макарчук Л.Г. обратились в суд с иском к ООО „ГАЗХОЛОДМАШ“ о возмещении убытков, компенсации морального вреда, взыскании штрафа. Исковые требования мотивированы тем, что между сторонами был заключен договор участия в долевом строительстве. Суд решил: исковые требования удовлетворить», — говориться в тексте судебного решения.

По условиям договора данная квартира должна была быть приобретена за счет социальной выплаты и кредитных средств. Однако из-за срыва сроков сдачи многоквартирного дома, жительнице Ноябрьска пришлось оплачивать проценты по кредитному договору и искать жилье. Подрядчик предложил заключить договор купли-продажи жилого помещения, по цене выше чем в договоре долевого строительства, но женщина отказалась. «Государственная регистрация договора долевого участия в строительстве, так и не была осуществлена, объект недвижимости не был передан по вине ответчика», — говориться в судебном документе.

Ноябрьский городской суд взыскал с ООО «ГАЗХОЛОДМАШ» 1,6 миллион рублей в качестве компенсации за убытки и моральный вред принесенный женщине. Компания не согласилась с данным решением, подав апелляционную жалобу, которая осталось без удовлетворения.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «ГАЗХОЛОДМАШ». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска обязал управляющую компанию ТСЖ «Республика» отремонтировать дом, а также взыскал с нее 90 тысяч рублей. Компания должна организовать ремонт крыши и системы вентиляции в многоквартирном доме.