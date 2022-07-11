Учреждения культуры в ЯНАО получат миллион за проект

Ранее премия составляла 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Учреждения культуры в ЯНАО смогут получить миллион рублей за реализацию уникального проекта. Как сообщается на сайте окружного правительства, размер премии увеличили в 10 раз.

«Специальную профессиональную премию в сфере культуры „Событие года“ ждут изменения. Учреждения культуры Ямала за реализацию уникального творческого проекта смогут претендовать на поощрение в размере одного миллиона рублей, вместо 100 тысяч рублей ранее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «Событие года» единственная в регионе награда, которую работники культуры и детских школ искусств получают за новаторский и социально значимый творческий проект. Также реализация таких уникальных проектов влияет на культурный досуг горожан.

Ранее сообщалось, что ученые, исследования которых посвящены мерзлотоведению, с 2023 года смогут претендовать на премию губернатора. Сумма премии составит 500 тыс. рублей для кандидата наук и 1 млн для доктора. Куда потратить эти деньги, исследователи смогут решать сами.