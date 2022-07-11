11 июля 2022

Учреждения культуры в ЯНАО получат миллион за проект

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее премия составляла 100 тысяч рублей Фото:

Учреждения культуры в ЯНАО смогут получить миллион рублей за реализацию уникального проекта. Как сообщается на сайте окружного правительства, размер премии увеличили в 10 раз.

«Специальную профессиональную премию в сфере культуры „Событие года“ ждут изменения. Учреждения культуры Ямала за реализацию уникального творческого проекта смогут претендовать на поощрение в размере одного миллиона рублей, вместо 100 тысяч рублей ранее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «Событие года» единственная в регионе награда, которую работники культуры и детских школ искусств получают за новаторский и социально значимый творческий проект. Также реализация таких уникальных проектов влияет на культурный досуг горожан.

Ранее сообщалось, что ученые, исследования которых посвящены мерзлотоведению, с 2023 года смогут претендовать на премию губернатора. Сумма премии составит 500 тыс. рублей для кандидата наук и 1 млн для доктора. Куда потратить эти деньги, исследователи смогут решать сами.

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Учреждения культуры в ЯНАО смогут получить миллион рублей за реализацию уникального проекта. Как сообщается на сайте окружного правительства, размер премии увеличили в 10 раз. «Специальную профессиональную премию в сфере культуры „Событие года“ ждут изменения. Учреждения культуры Ямала за реализацию уникального творческого проекта смогут претендовать на поощрение в размере одного миллиона рублей, вместо 100 тысяч рублей ранее», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что «Событие года» единственная в регионе награда, которую работники культуры и детских школ искусств получают за новаторский и социально значимый творческий проект. Также реализация таких уникальных проектов влияет на культурный досуг горожан. Ранее сообщалось, что ученые, исследования которых посвящены мерзлотоведению, с 2023 года смогут претендовать на премию губернатора. Сумма премии составит 500 тыс. рублей для кандидата наук и 1 млн для доктора. Куда потратить эти деньги, исследователи смогут решать сами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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