Тюменские власти продают машины скорой помощи по цене смартфонов

Самая дешевая машина скорой помощи стоит 106 000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области автомобили скорой помощи выставили на торги по цене от 106 до 134,5 тысячи рублей. Об этом департамент имущественных отношений региона сообщил в своем telegram-канале.

«Мы объявили старт приема заявок на наши торги по продаже автомобилей. В частности — машин скорой медицинской помощи. Продажа пройдет с последовательным снижением цены до минимальной. Скидка может составить до 50%», — говорится в сообщении в telegram-канале депимущества области.

На торги выставлены семь машин скорой 2011—2014-х годов выпуска. Минимальная цена самой дорогой — 134,5 тысячи рублей. Самой дешевой — 106 тысяч. По данным сайта сети магазинов «М.Видео», за такую стоимость в настоящее время можно купить смартфоны Iphone 13 Pro или Xiaomi 12 Pro.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти продают Toyota Camry по цене старых «Жигулей». Стоимость машины, принадлежащей региону, установили в 92 000 рублей.