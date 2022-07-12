В ЯНАО жители города просят сделать его закрытым

Надымчане хотят порядка и усиления контроля за приезжающими Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) хотят придать своему городу статус закрытого. Предложение создать петицию разместил в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» один из ямальцев.

«Настало время, когда наш город нужно сделать закрытым, по примеру Норильска, куда нельзя приехать без приглашения. Сейчас такое время, когда не знаешь, что можно ожидать. У нас здесь находится очень много стратегических объектов, может пора закрыть наш город, пусть все приезжие проходят через органы надзора? Как думаете? Давайте создадим петицию!» — говорится в сообщении горожанина.

К обсуждению присоединились надымчане, которые тоже считают, что город нужно закрыть, сделав въезд только по пригласительным — якобы тогда порядка станет больше, а рабочие места достанутся местным, а не приезжим. «Его не надо было открывать в свое время. Считаю это большой ошибкой региона», — высказался Андрей Маркелов.

Некоторые из комментаторов выразили мнение, что в регион приезжают «любители халявы», чтобы оформить максимальные социальные выплаты. «Всеми льготами должны пользоваться именно северяне, родившиеся здесь или прожившие здесь хотя бы лет десять», — прокомментировала Анжелика Краснова.

В мэрии Надыма корреспонденту URA.RU пояснили, что обращений по вопросу возможности закрытия города от граждан не поступало. «Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Иностранные граждане, законно находящиеся на территории России, имеют право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в соответствии с Конституцией, законами Российской Федерации и международными договорами», — уточнили в администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что уроженцу Азербайджана пришлось через суд добиваться разрешения на въезд в Россию. Причиной стало неоднократное привлечение его к административной ответственности, хотя мужчина исправно оплачивал штрафы.