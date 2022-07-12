Чубайсу нашли замену после его бегства из страны

12 июля 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Виктор Вексельберг стал сопредседателем АРВЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг стал сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо покинувшего Россию Анатолия Чубайса. Об этом сообщили представители компании. «Новым сопредседателем АРВЭ единогласно избран председатель совета директоров группы компании „Ренова“ Виктор Вексельберг. Он сменил прежнего сопредседателя Анатолия Чубайса», — передает ТАСС информацию собеседников. Собрание членов АРВЭ согласилось с добровольной отставкой Чубайса, который при этом остался в качестве члена президиума ассоциации, отмечает RT. Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс уехал из России в конце марта этого года. 25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности, уточняет «Царьград». Кроме того, Чубайс был экс-главой госкорпорации «Роснано» с 2010 по 2020 год, и на следующий день после его отъезда в отношении компании начались проверки. Перед тем, как покинуть Россию, он также вышел из состава директоров Трубной металлургической компании.

Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг стал сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо покинувшего Россию Анатолия Чубайса. Об этом сообщили представители компании. «Новым сопредседателем АРВЭ единогласно избран председатель совета директоров группы компании „Ренова“ Виктор Вексельберг. Он сменил прежнего сопредседателя Анатолия Чубайса», — передает ТАСС информацию собеседников. Собрание членов АРВЭ согласилось с добровольной отставкой Чубайса, который при этом остался в качестве члена президиума ассоциации, отмечает RT. Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс уехал из России в конце марта этого года. 25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности, уточняет «Царьград». Кроме того, Чубайс был экс-главой госкорпорации «Роснано» с 2010 по 2020 год, и на следующий день после его отъезда в отношении компании начались проверки. Перед тем, как покинуть Россию, он также вышел из состава директоров Трубной металлургической компании.