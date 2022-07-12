Полпред ДФО заинтересовался новым проектом ЯНАО

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заинтересовался круглогодичной арктической научной станцией «Снежинка», которую возведут в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает telegram-канал «Полпред ДФО».
«Мы должны развивать свои производства. Поэтому сразу нужно замыкать все на свои производства», — отметил полпред ДФО.
Ранее URA.RU рассказывал, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сравнил научную станцию «Снежинка» с МКС. Строительство станции начнется в 2023 году. Проект будет развиваться в рамках председательства России в Арктическом совете. Власти планируют, что станция будет работать автономно на водородной энергии.
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