Полпред ДФО заинтересовался новым проектом ЯНАО

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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, арктика
Станция будет строиться полностью из российских комплектующих Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заинтересовался круглогодичной арктической научной станцией «Снежинка», которую возведут в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает telegram-канал «Полпред ДФО».

«Мы должны развивать свои производства. Поэтому сразу нужно замыкать все на свои производства», — отметил полпред ДФО.

Ранее URA.RU рассказывал, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сравнил научную станцию «Снежинка» с МКС. Строительство станции начнется в 2023 году. Проект будет развиваться в рамках председательства России в Арктическом совете. Власти планируют, что станция будет работать автономно на водородной энергии.

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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заинтересовался круглогодичной арктической научной станцией «Снежинка», которую возведут в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает telegram-канал «Полпред ДФО». «Мы должны развивать свои производства. Поэтому сразу нужно замыкать все на свои производства», — отметил полпред ДФО. Ранее URA.RU рассказывал, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сравнил научную станцию «Снежинка» с МКС. Строительство станции начнется в 2023 году. Проект будет развиваться в рамках председательства России в Арктическом совете. Власти планируют, что станция будет работать автономно на водородной энергии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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