Захарова собирает брифинг МИД России в Екатеринбурге

13 июля 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Мария Захарова готовит новую поездку в Екатеринбург Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ближайшие дни готовит визит в Екатеринбург. В уральской столице, куда она уже приезжала в мае, дипломат планирует провести выездной брифинг с участием российских и иностранных журналистов. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию частично подтвердила сама Захарова. «Брифинг МИД готовится на этой или на следующей неделе. Захарова собирает журналистов крупных изданий. Возможно, снова [как и во время майского визита] будет встреча со студентами», — поделился инсайдер агентства. По одной версии, площадкой брифинга станет отель Hyatt, по другой — один из екатеринбургских вузов. Статья по теме Чему Захарова и Канделаки приватно учили элиту Екатеринбурга В разговоре с URA.RU сама Захарова дала понять, что конкретики по ее визиту пока нет. «Ищем дату», — пояснила представитель ведомства. В предыдущий раз Захарова посещала Екатеринбург в конце мая. Тогда, помимо прочего, она анонсировала, что летом МИД проведет в городе выездной брифинг. Еще в рамках поездки Захарова встретилась со студентами УрФУ и сотрудниками «Сима-ленда», а также выступила на «Битве ораторов» с телеведущей Тиной Канделаки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ближайшие дни готовит визит в Екатеринбург. В уральской столице, куда она уже приезжала в мае, дипломат планирует провести выездной брифинг с участием российских и иностранных журналистов. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию частично подтвердила сама Захарова. «Брифинг МИД готовится на этой или на следующей неделе. Захарова собирает журналистов крупных изданий. Возможно, снова [как и во время майского визита] будет встреча со студентами», — поделился инсайдер агентства. По одной версии, площадкой брифинга станет отель Hyatt, по другой — один из екатеринбургских вузов. В разговоре с URA.RU сама Захарова дала понять, что конкретики по ее визиту пока нет. «Ищем дату», — пояснила представитель ведомства. В предыдущий раз Захарова посещала Екатеринбург в конце мая. Тогда, помимо прочего, она анонсировала, что летом МИД проведет в городе выездной брифинг. Еще в рамках поездки Захарова встретилась со студентами УрФУ и сотрудниками «Сима-ленда», а также выступила на «Битве ораторов» с телеведущей Тиной Канделаки.