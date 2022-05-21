Чему Захарова и Канделаки приватно учили элиту Екатеринбурга

Показываем, как прошли закрытые лекции на модной площадке столицы Урала. Фоторепортаж

22 мая 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

Выступление Марии Захаровой на «Битве ораторов» в Екатеринбурге длилось больше часа Фото: Размик Закарян © URA.RU 21 мая в Екатеринбурге в рамках «Битвы ораторов» в Teatro Veneziano прошли лекции двух представительниц российского бизнеса, журналистики и политики — официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и замглавы «Газпром-медиа» Тины Канделаки. Во время своего выступления две ключевые фигуры российской медиасферы поделились не только знаниями о лидерстве и международных отношениях, но и ответили на вопросы, связанные с актуальной повесткой дня. С апреля 2022 года Галустян занимается пиаром екатеринбургской площадки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вечер стартовал с выступления шоумена и актера Михаила Галустяна, который занимается продвижением концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж». В приветственном слове Галустян назвал всех присутствующих избранными, так как желающих посмотреть на выступление Тины Канделаки и Марии Захаровой заявилось огромное количество, а места раздавались по пригласительным. К слову, все сидячие места были заняты, так что некоторым даже пришлось наблюдать за ораторами стоя. Первой на сцену вышла Канделаки с лекцией «Лидерство. Эмоциональный интеллект». Свою речь она начала с того, что решила выяснить, кто среди присутствующих считает себя лидером. По ее словам, этот вопрос очень важен — именно он показывает, насколько неправильно советское воспитание. «Никогда не молчите, когда задают вопрос: „Кто здесь лидер?“ Это наше российское, советское неправильное воспитание — быть скромным. Вы знаете, я из Советского Союза вышла, я 1975-го года рождения, поэтому быть скромной, не выделяться из толпы, не шуметь, не привлекать к себе особенного внимания — это такая советская школа», — заявила Канделаки. По ее словам, люди с советским прошлым часто стесняются поднять руки и признаться, что они считают себя успешными людьми, но такое отношение необходимо менять в «современном мире нового капитализма». Канделаки сделала акцент на лидерстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Также Канделаки заявила, что в ее семье лидеров двое — она и ее муж. Телеведущая поделилась секретами того, как две сильные личности уживаются в одном доме. По ее словам, надо чтобы оба лидера по-настоящему интересовались целями друг друга и понимали силу амбиций каждого из партнеров, чтобы не мешать друг другу. «Вообще интересоваться жизнью другого человека — это отдельный вид искусства. Мы сходимся на химии, задерживаемся в быту, расходимся на понимании того, что жизнь коротка и ее точно не хочется тратить на быт», — заявила гостям медиаменеджер и уверила, что два лидера спокойно могут уживаться в браке. Канделаки призналась, что она очень любит Екатеринбург по ряду причин, среди которых она отметила уровень архитектуры, достопримечательностей, еды, экскурсий, музеев и наличие в городе долларовых миллиардеров. Не забыла медиа-персона и потроллить экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который ранее писал о Канделаки в негативном ключе, но спустя время удалил пост. «Ну ты уж написал, держись, мужик, че стираешь?» — пошутила телеведущая и заявила, что всегда придерживается правила «наше слово — отзывается в ушах у миллионов». Также Канделаки призналась, что, будучи замглавы «Газпром-медиа», ее сотрудники не испытывают никакого давления экономических санкций. Все гости попали на мероприятие по пригласительным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Следом состоялось вступление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Ее выступление было акцетировано на международной политике. В частности, Захарова рассказывала о том, как живется дипломатам за пределами России во время проведения спецоперации на Украине. По ее словам, российские послы сейчас находятся на фронте, но политического характера. «Это передовая по-прежнему. Это реалии сегодняшнего дня. Надеюсь, что вы не можете представить, с чем сталкивается российский дипломат за рубежом. Это угрозы физической расправы для всей семьи», — рассказала Захарова. При этом она была удивлена вопросом о том, что западные люди сравнивают жизнь в России с романом «1984», в то время как россияне заявляют, что чувствуют подъем патриотизма на фоне спецоперации на Украине. «Много лет мы считали, что Оруэлл описал тоталитаризм. Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал про конец либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик», — заявила Захарова. Помимо этого, представитель МИД РФ заметила, что площадка возле сквера, за который екатеринбуржцы боролись в мае 2019 года, находится в ужасном состоянии — на ней много мусора. Хотя в свое время горожане выступали за экологию и против строительства храма Святой Екатерины, за что журналист Владимир Соловьев назвал горожан бесами. Однако, Захарова считает, что Екатеринбург сложно назвать «городом бесов», она назвала его «городом противостояния им». Захаровой поступало очень много вопросов по поводу высказывания Соловьева Фото: Размик Закарян © URA.RU К слову, встреча не обошлась без вопросов о высказывании телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. Тина Канделаки отметила, что Соловьев «человек резкий» и даже у нее с ним были отношения «от любви до ненависти». Но она заявила, что не готова обсуждать заявление о «мерзотной либероте» без присутствия самого журналиста, так как это будет некорректно. Захаровой пришлось отвечать на такое большее количество вопросов по поводу высказывания Соловьева, что она даже назвала себя пресс-секретарем телеведущего. Среди тем, которые были подняты в разговоре с представителем МИД РФ, был вопрос о том, как она относится к наличию у Соловьева дома на озере Комо в Италии. «Он не государственный служащий, он не служит государству с ограничениями, с которыми служу я. Он очень много работал. Он купил дом в Италии, но уже лишился его из-за санкций. Вы можете успокоиться, у него теперь его нет!» — подытожила Захарова. Также она не одобрила конфискацию недвижимости без законных оснований, в том числе виллы у президента Украины Владимира Зеленского. К слову, беседа с двумя авторитетными женщинами России длилась четыре часа. В последний час лекции зрители стали понемногу выходить из зала. К концу выступления Захаровой помещение было пусто наполовину. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

21 мая в Екатеринбурге в рамках «Битвы ораторов» в Teatro Veneziano прошли лекции двух представительниц российского бизнеса, журналистики и политики — официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и замглавы «Газпром-медиа» Тины Канделаки. Во время своего выступления две ключевые фигуры российской медиасферы поделились не только знаниями о лидерстве и международных отношениях, но и ответили на вопросы, связанные с актуальной повесткой дня. Вечер стартовал с выступления шоумена и актера Михаила Галустяна, который занимается продвижением концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж». В приветственном слове Галустян назвал всех присутствующих избранными, так как желающих посмотреть на выступление Тины Канделаки и Марии Захаровой заявилось огромное количество, а места раздавались по пригласительным. К слову, все сидячие места были заняты, так что некоторым даже пришлось наблюдать за ораторами стоя. Первой на сцену вышла Канделаки с лекцией «Лидерство. Эмоциональный интеллект». Свою речь она начала с того, что решила выяснить, кто среди присутствующих считает себя лидером. По ее словам, этот вопрос очень важен — именно он показывает, насколько неправильно советское воспитание. «Никогда не молчите, когда задают вопрос: „Кто здесь лидер?“ Это наше российское, советское неправильное воспитание — быть скромным. Вы знаете, я из Советского Союза вышла, я 1975-го года рождения, поэтому быть скромной, не выделяться из толпы, не шуметь, не привлекать к себе особенного внимания — это такая советская школа», — заявила Канделаки. По ее словам, люди с советским прошлым часто стесняются поднять руки и признаться, что они считают себя успешными людьми, но такое отношение необходимо менять в «современном мире нового капитализма». Также Канделаки заявила, что в ее семье лидеров двое — она и ее муж. Телеведущая поделилась секретами того, как две сильные личности уживаются в одном доме. По ее словам, надо чтобы оба лидера по-настоящему интересовались целями друг друга и понимали силу амбиций каждого из партнеров, чтобы не мешать друг другу. «Вообще интересоваться жизнью другого человека — это отдельный вид искусства. Мы сходимся на химии, задерживаемся в быту, расходимся на понимании того, что жизнь коротка и ее точно не хочется тратить на быт», — заявила гостям медиаменеджер и уверила, что два лидера спокойно могут уживаться в браке. Канделаки призналась, что она очень любит Екатеринбург по ряду причин, среди которых она отметила уровень архитектуры, достопримечательностей, еды, экскурсий, музеев и наличие в городе долларовых миллиардеров. Не забыла медиа-персона и потроллить экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который ранее писал о Канделаки в негативном ключе, но спустя время удалил пост. «Ну ты уж написал, держись, мужик, че стираешь?» — пошутила телеведущая и заявила, что всегда придерживается правила «наше слово — отзывается в ушах у миллионов». Также Канделаки призналась, что, будучи замглавы «Газпром-медиа», ее сотрудники не испытывают никакого давления экономических санкций. Следом состоялось вступление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Ее выступление было акцетировано на международной политике. В частности, Захарова рассказывала о том, как живется дипломатам за пределами России во время проведения спецоперации на Украине. По ее словам, российские послы сейчас находятся на фронте, но политического характера. «Это передовая по-прежнему. Это реалии сегодняшнего дня. Надеюсь, что вы не можете представить, с чем сталкивается российский дипломат за рубежом. Это угрозы физической расправы для всей семьи», — рассказала Захарова. При этом она была удивлена вопросом о том, что западные люди сравнивают жизнь в России с романом «1984», в то время как россияне заявляют, что чувствуют подъем патриотизма на фоне спецоперации на Украине. «Много лет мы считали, что Оруэлл описал тоталитаризм. Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал про конец либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик», — заявила Захарова. Помимо этого, представитель МИД РФ заметила, что площадка возле сквера, за который екатеринбуржцы боролись в мае 2019 года, находится в ужасном состоянии — на ней много мусора. Хотя в свое время горожане выступали за экологию и против строительства храма Святой Екатерины, за что журналист Владимир Соловьев назвал горожан бесами. Однако, Захарова считает, что Екатеринбург сложно назвать «городом бесов», она назвала его «городом противостояния им». К слову, встреча не обошлась без вопросов о высказывании телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. Тина Канделаки отметила, что Соловьев «человек резкий» и даже у нее с ним были отношения «от любви до ненависти». Но она заявила, что не готова обсуждать заявление о «мерзотной либероте» без присутствия самого журналиста, так как это будет некорректно. Захаровой пришлось отвечать на такое большее количество вопросов по поводу высказывания Соловьева, что она даже назвала себя пресс-секретарем телеведущего. Среди тем, которые были подняты в разговоре с представителем МИД РФ, был вопрос о том, как она относится к наличию у Соловьева дома на озере Комо в Италии. «Он не государственный служащий, он не служит государству с ограничениями, с которыми служу я. Он очень много работал. Он купил дом в Италии, но уже лишился его из-за санкций. Вы можете успокоиться, у него теперь его нет!» — подытожила Захарова. Также она не одобрила конфискацию недвижимости без законных оснований, в том числе виллы у президента Украины Владимира Зеленского. К слову, беседа с двумя авторитетными женщинами России длилась четыре часа. В последний час лекции зрители стали понемногу выходить из зала. К концу выступления Захаровой помещение было пусто наполовину.