Немцы разозлились на Украину из-за вмешательства в их дела. «Хватит постоянной опеки Зеленского»

10 июля 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Немцы предложили прекратить помогать Украине в наказание за вмешательство в их внутренние дела Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Немецкие читатели возмутились реакции Украины на новость о поставке газотурбины из Канады в Германию. Украина должна перестать диктовать Германии, как ей жить, уверены пользователи, опубликовавшие свои комментарии на сайте немецкого издания Die Welt. «Мы должны спросить Украину, мы должны спросить канадцев, мы должны спросить ЕС… С нашей страной покончено. Почему бы нам не отказаться от своего суверенитета?» — задается вопросом Neil D. «Хватит постоянной опеки [президента Украины Владимира] Зеленского и его компании. До каких пор мы хотим, чтобы нам диктовали, как нам жить и действовать в Германии?» — возмущается Necromonga N. «То есть руководство Украины считает, что нам нужно спросить у них разрешения, когда снова запустится Nord Stream 1?» — уточнил Ulrich R. «Какая разница Украине, получим ли мы турбину? Опять это вмешательство в наши дела, если не со стороны посла, то со стороны самого президента», — поддерживает Albert W. Многие раскритиковали правительство Германии и призвали отменить санкции против России. «Вы вводите санкции и теперь радуетесь турбине. Разве наше правительство не понимает, насколько противоречивы их сигналы? Никто больше не может серьезно относиться к чему-то подобному. Это просто смешно. Прекратите санкции, на благо нашей страны!» — написала Sabine S aus BB. Некоторые пользователи призывают наказать Украину за вмешательство во внутренние дела их страны. «Последствие того, что Украина хотела предотвратить экстрадицию, может быть только одно: прекратить всякую помощь!» — предлагает Teresa M. Немцы обрадовались тому, что газовую турбину все же доставят. «Все будет хорошо, когда приедет турбина. Я собираюсь принять душ прямо сейчас!» — написал Uwe K. Ранее Канада не доставляла газотурбину Siemens обратно в Германию после ремонта из-за антироссийских санкций. Однако канадские власти все же поменяли решение и объявили, что отправят турбину в ФРГ для работы на газопроводе «Северный поток». Киев препятствовал принятию этого решения, глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что поступок Канады создает плохой прецедент исключения из санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Немецкие читатели возмутились реакции Украины на новость о поставке газотурбины из Канады в Германию. Украина должна перестать диктовать Германии, как ей жить, уверены пользователи, опубликовавшие свои комментарии на сайте немецкого издания Die Welt. «Мы должны спросить Украину, мы должны спросить канадцев, мы должны спросить ЕС… С нашей страной покончено. Почему бы нам не отказаться от своего суверенитета?» — задается вопросом Neil D. «Хватит постоянной опеки [президента Украины Владимира] Зеленского и его компании. До каких пор мы хотим, чтобы нам диктовали, как нам жить и действовать в Германии?» — возмущается Necromonga N. «То есть руководство Украины считает, что нам нужно спросить у них разрешения, когда снова запустится Nord Stream 1?» — уточнил Ulrich R. «Какая разница Украине, получим ли мы турбину? Опять это вмешательство в наши дела, если не со стороны посла, то со стороны самого президента», — поддерживает Albert W. Многие раскритиковали правительство Германии и призвали отменить санкции против России. «Вы вводите санкции и теперь радуетесь турбине. Разве наше правительство не понимает, насколько противоречивы их сигналы? Никто больше не может серьезно относиться к чему-то подобному. Это просто смешно. Прекратите санкции, на благо нашей страны!» — написала Sabine S aus BB. Некоторые пользователи призывают наказать Украину за вмешательство во внутренние дела их страны. «Последствие того, что Украина хотела предотвратить экстрадицию, может быть только одно: прекратить всякую помощь!» — предлагает Teresa M. Немцы обрадовались тому, что газовую турбину все же доставят. «Все будет хорошо, когда приедет турбина. Я собираюсь принять душ прямо сейчас!» — написал Uwe K. Ранее Канада не доставляла газотурбину Siemens обратно в Германию после ремонта из-за антироссийских санкций. Однако канадские власти все же поменяли решение и объявили, что отправят турбину в ФРГ для работы на газопроводе «Северный поток». Киев препятствовал принятию этого решения, глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что поступок Канады создает плохой прецедент исключения из санкций.