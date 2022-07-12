Отравившему десятки жителей ЯНАО бизнесмену вынесли приговор

В Лабытнанги владельцу кафе «Бургер Хаус», в котором отравились десятки жителей ЯНАО, Сабухи Ахмедову вынесли приговор. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на полтора года, сообщает следственный комитет ЯНАО.
«В результате допущенных осужденным нарушений произошло массовое заболевание и отравление посетителей кафе „Бургер Хаус“, употребивших приготовленные блюда с добавлением самодельного соуса. Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сабухи Ахмедов не организовал должным образом исполнение санитарно-эпидемических норм. Из-за чего были нарушены правила личной гигиены персонала и нормы контроля за приготовлением блюд. В результате этого пострадали 36 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что владелец кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги предстанет перед судом. Его обвиняли в нарушениях санитарно-эпидемических норм, из-за которых 26 человек в мае 2021 года заболели острой кишечной инфекцией.
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В Лабытнанги владельцу кафе «Бургер Хаус», в котором отравились десятки жителей ЯНАО, Сабухи Ахмедову вынесли приговор. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на полтора года, сообщает следственный комитет ЯНАО. «В результате допущенных осужденным нарушений произошло массовое заболевание и отравление посетителей кафе „Бургер Хаус“, употребивших приготовленные блюда с добавлением самодельного соуса. Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сабухи Ахмедов не организовал должным образом исполнение санитарно-эпидемических норм. Из-за чего были нарушены правила личной гигиены персонала и нормы контроля за приготовлением блюд. В результате этого пострадали 36 человек. Ранее URA.RU сообщало, что владелец кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги предстанет перед судом. Его обвиняли в нарушениях санитарно-эпидемических норм, из-за которых 26 человек в мае 2021 года заболели острой кишечной инфекцией.