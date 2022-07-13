«Ведомости»: в «МВидео» начали продавать поддержанные смартфоны

14 июля 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

Бывшие в употреблении смартфоны не намного дешевле новых, отмечается в статье газеты Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В сети магазинов «М.Видео» в продаже появились смартфоны бывшие в употреблении. Об этом сообщают «Ведомости». В материале газеты утверждается, что «М.Видео» запустил продажи поддержанных iPhone в состоянии «как новые». Отмечается, что стоимость бывших в употреблении устройств может не сильно отличаться от новых. К примеру, поддержанный iPhone XR в сером цвете продается в магазине за 38,5 тысяч рублей, а красный новый — за 40 тысяч рублей. Представитель магазина объяснил небольшую разницу в цене состоянием, «максимально приближенным к новому». «С расширением ассортимента и появлением устройств других грейдов экономия будет составлять до 60%», — уверяет он. Ранее МТС запустил продажу бывших в употреблении смартфонов, сообщает «Ридус». Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко дал советы для покупки поддержанных смартфонов с гарантией, передает телеканал 360. Страны Запада ввели санкции против России, некоторые компании решили уйти с российского рынка из-за начала спецоперации РФ на Украине. В ответ Госдума и Совфед одобрили закон о параллельном импорте. Минпромторг в мае составил список товаров, которые можно будет ввозить в обход санкций. В списке есть продукция компании Apple.

В сети магазинов «М.Видео» в продаже появились смартфоны бывшие в употреблении. Об этом сообщают «Ведомости». В материале газеты утверждается, что «М.Видео» запустил продажи поддержанных iPhone в состоянии «как новые». Отмечается, что стоимость бывших в употреблении устройств может не сильно отличаться от новых. К примеру, поддержанный iPhone XR в сером цвете продается в магазине за 38,5 тысяч рублей, а красный новый — за 40 тысяч рублей. Представитель магазина объяснил небольшую разницу в цене состоянием, «максимально приближенным к новому». «С расширением ассортимента и появлением устройств других грейдов экономия будет составлять до 60%», — уверяет он. Ранее МТС запустил продажу бывших в употреблении смартфонов, сообщает «Ридус». Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко дал советы для покупки поддержанных смартфонов с гарантией, передает телеканал 360. Страны Запада ввели санкции против России, некоторые компании решили уйти с российского рынка из-за начала спецоперации РФ на Украине. В ответ Госдума и Совфед одобрили закон о параллельном импорте. Минпромторг в мае составил список товаров, которые можно будет ввозить в обход санкций. В списке есть продукция компании Apple.