13 июля 2022

«Ведомости»: в «МВидео» начали продавать поддержанные смартфоны

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Бывшие в употреблении смартфоны не намного дешевле новых, отмечается в статье газеты Фото:
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В сети магазинов «М.Видео» в продаже появились смартфоны бывшие в употреблении. Об этом сообщают «Ведомости».

В материале газеты утверждается, что «М.Видео» запустил продажи поддержанных iPhone в состоянии «как новые». Отмечается, что стоимость бывших в употреблении устройств может не сильно отличаться от новых. К примеру, поддержанный iPhone XR в сером цвете продается в магазине за 38,5 тысяч рублей, а красный новый — за 40 тысяч рублей.

Представитель магазина объяснил небольшую разницу в цене состоянием, «максимально приближенным к новому». «С расширением ассортимента и появлением устройств других грейдов экономия будет составлять до 60%», — уверяет он.

Ранее МТС запустил продажу бывших в употреблении смартфонов, сообщает «Ридус». Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко дал советы для покупки поддержанных смартфонов с гарантией, передает телеканал 360.

Страны Запада ввели санкции против России, некоторые компании решили уйти с российского рынка из-за начала спецоперации РФ на Украине. В ответ Госдума и Совфед одобрили закон о параллельном импорте. Минпромторг в мае составил список товаров, которые можно будет ввозить в обход санкций. В списке есть продукция компании Apple.

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В сети магазинов «М.Видео» в продаже появились смартфоны бывшие в употреблении. Об этом сообщают «Ведомости». В материале газеты утверждается, что «М.Видео» запустил продажи поддержанных iPhone в состоянии «как новые». Отмечается, что стоимость бывших в употреблении устройств может не сильно отличаться от новых. К примеру, поддержанный iPhone XR в сером цвете продается в магазине за 38,5 тысяч рублей, а красный новый — за 40 тысяч рублей. Представитель магазина объяснил небольшую разницу в цене состоянием, «максимально приближенным к новому». «С расширением ассортимента и появлением устройств других грейдов экономия будет составлять до 60%», — уверяет он. Ранее МТС запустил продажу бывших в употреблении смартфонов, сообщает «Ридус». Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко дал советы для покупки поддержанных смартфонов с гарантией, передает телеканал 360. Страны Запада ввели санкции против России, некоторые компании решили уйти с российского рынка из-за начала спецоперации РФ на Украине. В ответ Госдума и Совфед одобрили закон о параллельном импорте. Минпромторг в мае составил список товаров, которые можно будет ввозить в обход санкций. В списке есть продукция компании Apple.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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