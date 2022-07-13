Пермские министры не поехали встречать детей из ЛДНР

В летний лагерь из ЛДНР в Пермь приехала вторая смена Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермь прибыла вторая группа подростков из ДНР и ЛНР, которые участвуют в проекте «Университетские смены». В отличие от первой команды сегодня встречать ребят на вокзал не приехал ни один высокопоставленный чиновник, выяснил корреспондент URA.RU.

«Гостей встречала вся команда организаторов и педагогического университета», — сообщил собеседник агентства, близкий к правительству региона. О том, что на мероприятии не было никого из чиновников, можно судить и по фото, которое опубликовали в соцсетях проекта.

Как рассказывало URA.RU, первую группу ранним утром 30 июня встречали вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и министр образования Раиса Кассина. С детьми общался позже и глава Прикамья Дмитрий Махонин. То, что сегодня школьников оставили без внимания со стороны краевых чиновников, станет предметом разбирательств, сказал URA.RU источник близкий к администрации губернатора. Что касается самого Дмитрия Махонина, то он обычно встречается с детьми «ближе к концу смены», пояснил собеседник.

Для подростков из Донбасса на базе Пермского педагогического университета этим летом организовали летний лагерь. Первая группа детей накануне уже покинула Пермь. Всего был запланирован приезд трех команд. На территории ЛНР, ДНР и Украины с 24 февраля проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что она направлена защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.

Школьников из Донбасса сегодня встречали весело и без чиновников группа «Университетские профильные смены г. Пермь» в VK