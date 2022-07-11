Махонин предложил детям из ДНР остаться в Перми

Дети из ДНР и ЛНР приехали в Пермь в рамках проекта «Университетская смена» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Старшеклассники из Донецкой народной республики смогут посещать онлайн занятия в пермских вузах, а в будущем поступить в них и остаться в Прикамье. Такое решение принял губернатор Дмитрий Махонин по итогам встречи с участниками проекта «Университетская смена» из ДНР, которые приехали в Пермь.

«Будем рады, если вы выберете для получения профессии образовательные учреждения Прикамья, а может и захотите связать с регионом свою жизнь. Мы готовы вам помогать на этом пути», — отметил губернатор, сообщается на сайте краевого правительства.

С сентября ученики 10 и 11 классов из ДНР смогут в качестве «свободных слушателей» в онлайн режиме посещать лекции, мастер-классы, семинары в любом пермском вузе, участвующем в проекте «Открытый университет». Также в свободном доступе для старшеклассников будут дистанционные и профориентационные курсы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь из Донбасса приехала группа подростков. Их разместили на базе Пермского гуманитарного педагогического университета, который реализует для них проект «Университетская смена». Всего в рамках него город посетят три группы по 50 человек. На территории ДНР и ЛНР с 24 февраля проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.