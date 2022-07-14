Губернатор Калининграда объявил о победе в вопросе транзита

Рекомендации Еврокомиссии по антироссийским санкциям для членов ЕС сняли более 80% ограничений на транзит в Калининград, что является дипломатической победой России. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.
«Это победа нашей дипломатии. Потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — заявил Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Еврокомиссия рекомендовала ЕС не запрещать железнодорожный транзит товаров через Калининград. Губернатор региона назвал это решение первым шагом к решению проблемы.
Власти Литвы объявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Литва объяснила это решение антироссийской санкционной политикой Европейского союза в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины.
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