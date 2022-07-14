Губернатор Калининграда объявил о победе в вопросе транзита

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, алиханов антон
Алиханов заявил о снятии большинства ограничений с калининградского транзита Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

Рекомендации Еврокомиссии по антироссийским санкциям для членов ЕС сняли более 80% ограничений на транзит в Калининград, что является дипломатической победой России. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Это победа нашей дипломатии. Потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — заявил Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Еврокомиссия рекомендовала ЕС не запрещать железнодорожный транзит товаров через Калининград. Губернатор региона назвал это решение первым шагом к решению проблемы.

Власти Литвы объявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Литва объяснила это решение антироссийской санкционной политикой Европейского союза в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины.

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Рекомендации Еврокомиссии по антироссийским санкциям для членов ЕС сняли более 80% ограничений на транзит в Калининград, что является дипломатической победой России. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. «Это победа нашей дипломатии. Потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — заявил Алиханов в эфире телеканала «Россия 1». Ранее Еврокомиссия рекомендовала ЕС не запрещать железнодорожный транзит товаров через Калининград. Губернатор региона назвал это решение первым шагом к решению проблемы. Власти Литвы объявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Литва объяснила это решение антироссийской санкционной политикой Европейского союза в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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