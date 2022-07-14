Баскетболистка Грайнер, арестованная за наркотики, покинула УГМК

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Бриттни Грайнер выступала за УГМК с 2015 года Фото:
новость из сюжета
Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, перестала числиться игроком УГМК (Екатеринбург) в связи с истечением срока контракта. Об этом рассказал директор клуба Максим Рябков.

«За время, пока ведется следствие, контракт истек. В любом случае мы понимаем вклад Бриттни в историю и успехи нашей команды, поэтому, естественно, мы стараемся оказывать ту помощь, которую мы можем оказать ей как нашему спортивному товарищу. Ну и в то же время оказать содействие следствию», — цитирует Рябкова Mash.

Грайнер выступала за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. А в составе сборной США она дважды выигрывала Олимпиаду.

Девушку задержали в марте в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. В США развернута кампания в ее поддержку. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Однако в МИД РФ дают понять, что консультации на эту тему возможны только по окончании суда.

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, перестала числиться игроком УГМК (Екатеринбург) в связи с истечением срока контракта. Об этом рассказал директор клуба Максим Рябков. «За время, пока ведется следствие, контракт истек. В любом случае мы понимаем вклад Бриттни в историю и успехи нашей команды, поэтому, естественно, мы стараемся оказывать ту помощь, которую мы можем оказать ей как нашему спортивному товарищу. Ну и в то же время оказать содействие следствию», — цитирует Рябкова Mash. Грайнер выступала за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. А в составе сборной США она дважды выигрывала Олимпиаду. Девушку задержали в марте в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. В США развернута кампания в ее поддержку. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Однако в МИД РФ дают понять, что консультации на эту тему возможны только по окончании суда.
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