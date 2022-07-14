Мария Захарова призвала дождаться решения суда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Переговоры об обмене американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, невозможны до окончания судебного разбирательства. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В отношении Бриттни Грайнер продолжается судебное разбирательство, до завершения которого вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты ее возвращения домой. Как будто они [США] этого не понимают и не знают», — сказала Захарова.

Как писало URA.RU, Грайнер задержали в марте в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже нашли запрещенное гашишное масло. Во время судебного заседания 7 июля девушка признала свою вину. Ожидается, что приговор ей будет вынесен в августе. На родине Грайнер организована масштабная кампания в ее поддержку. За спортсменку вступились общественные организации и известные темнокожие женщины, а фанаты придумали план по ее возвращению в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей. Ее арест не может быть политически мотивированным.