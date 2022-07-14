Евродепутат Угрик: какие санкции Евросоюз включит в седьмой пакет

15 июля 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерен устранить все лазейки в антироссийских санкциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций. Об этом «Известиям» рассказал словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик. «Новые меры, вероятнее всего, будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, однако эти лазейки еще не определены», — заявил Угрик. По его словам, страны ЕС также обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть. Однако, считает он, в этом вопросе вряд ли удастся прийти к единому мнению. В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. В ЕС опасаются давления на Литву, которая ранее приняла решение о транспортной блокаде Калининграда. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

С помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций. Об этом «Известиям» рассказал словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик. «Новые меры, вероятнее всего, будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, однако эти лазейки еще не определены», — заявил Угрик. По его словам, страны ЕС также обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть. Однако, считает он, в этом вопросе вряд ли удастся прийти к единому мнению. В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. В ЕС опасаются давления на Литву, которая ранее приняла решение о транспортной блокаде Калининграда. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти.