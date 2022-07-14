В структурах правового департамента ЯНАО сокращают сотрудников

Работников сокращают с целью оптимизации ведомства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти ЯНАО присоединят центр правовой и аналитической работы к управлению деятельности мировых судей. Как сообщается на сайте окружного правительства, в связи с этим будут сокращены некоторые сотрудники, которым обещают найти другую работу.

«Реорганизовать с 01 октября 2022 года ГКУ „Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей ЯНАО“ и ГКУ „Центр правовой и аналитической работы“ путем присоединения последнего к первому. Установить, что учреждение является правопреемником прав и обязанностей реорганизованного „Центра правовой и аналитической работы“ в соответствии с передаточным актом», — говорится в документах.

В пресс-службе правительства уточнили, что реорганизацию проводят с целью оптимизации функционирования подведомственных организаций. «Это позволит сократить число подведомственных учреждений, более эффективно распределив осуществляемые функции и сократив расходы на содержание административно-управленческого персонала», — добавили в правительстве.

В пресс-службе агентству сообщили, что из учреждения будут сокращены три сотрудника, а предельная численность работников составит 152 единицы. « Сокращаемым работникам будут предложены варианты трудоустройства», — отметили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что оптимизация коснулась департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. Цель прежняя — увеличение оперативности и улучшения качества работы ведомства.

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