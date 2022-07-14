14 июля 2022

Министр спорта РФ присвоил почетное звание спортсменке из Кургана

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Клипарт. Екатеринбург, физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
Жительница Кургана стала «Мастером спорта России» по пауэрлифтингу Фото:

Курганской спортсменке по пауэрлифтингу присвоили звание «Мастер спорта России», приказ подписал сам министр. Об этом сообщают в официальной группе Федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«В копилке Курганской области еще один долгожданный „Мастер спорта России“! Министром спорта РФ подписан приказ о присвоении спортивного звания Показаньевой Ольге Леонидовне из спортивного клуба „100 пудов“. Поздравляем Ольгу с присвоением!», — говорится в сообщении.

Соответствующий приказ о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» опубликован на сайте Министерства спорта РФ. Документ подписан 8 июля министром Олегом Матыциным.

Ранее URA.RU писало, что курганский спортсмен Азамат Бектасов установил мировой рекорд по гиревому спорту в Тюмени. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT» в рамках спортивного фестиваля «Тюмень-Сильная».

Ольга Показаньева стала «Мастером спорта России» по пауэрлифтингу

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Курганской спортсменке по пауэрлифтингу присвоили звание «Мастер спорта России», приказ подписал сам министр. Об этом сообщают в официальной группе Федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «В копилке Курганской области еще один долгожданный „Мастер спорта России“! Министром спорта РФ подписан приказ о присвоении спортивного звания Показаньевой Ольге Леонидовне из спортивного клуба „100 пудов“. Поздравляем Ольгу с присвоением!», — говорится в сообщении. Соответствующий приказ о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» опубликован на сайте Министерства спорта РФ. Документ подписан 8 июля министром Олегом Матыциным. Ранее URA.RU писало, что курганский спортсмен Азамат Бектасов установил мировой рекорд по гиревому спорту в Тюмени. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT» в рамках спортивного фестиваля «Тюмень-Сильная».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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