Жители многоквартирных домов рабочего поселка Варгаши (Курганская область) сняли видео о том, как в их подъезды бежит вода во время дождя. Причиной такого бедствия они называют недавно проведенный ремонт дворов. Видео появилось вечером 15 июля в паблике «Подслушано | Варгаши» соцсети «ВКонтакте».
«Облагородили дворы по улице Социалистическая, вот вам и красота!!!», — пишут жители домов поселка. На видео женщина снимает бегущую в подъезд воду и говорит, что это последствия первого дождя после сделанного ремонта.
Ей вторят жители улицы Кирова. В доме №87 также набежала вода в подъезды. Жильцы просят главу Варгашинского поселкового совета Владимира Викторовича (Иванова) принять меры.
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Жители многоквартирных домов рабочего поселка Варгаши (Курганская область) сняли видео о том, как в их подъезды бежит вода во время дождя. Причиной такого бедствия они называют недавно проведенный ремонт дворов. Видео появилось вечером 15 июля в паблике «Подслушано | Варгаши» соцсети «ВКонтакте». «Облагородили дворы по улице Социалистическая, вот вам и красота!!!», — пишут жители домов поселка. На видео женщина снимает бегущую в подъезд воду и говорит, что это последствия первого дождя после сделанного ремонта. Ей вторят жители улицы Кирова. В доме №87 также набежала вода в подъезды. Жильцы просят главу Варгашинского поселкового совета Владимира Викторовича (Иванова) принять меры. Ранее URA.RU сообщало, что посетители Курганского онкодиспансера пожаловались на деформированное крыльцо больницы. Представители учреждения ответили, что лестница не используется в ежедневном режиме, а является запасным выходом.