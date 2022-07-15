15 июля 2022

Дома курганцев затопило после недавно проведенного ремонта дворов. «Вот вам и красота». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дома построенные по программе переселения из ветхого жилья по улице Автомобилистов в городе Шадринск, недвижимость, лужа во дворе, потоп, переселение, дома для переселенцев, трехэтажка
В курганском поселке во время дождя затопило дома после ремонта дворов Фото:

Жители многоквартирных домов рабочего поселка Варгаши (Курганская область) сняли видео о том, как в их подъезды бежит вода во время дождя. Причиной такого бедствия они называют недавно проведенный ремонт дворов. Видео появилось вечером 15 июля в паблике «Подслушано | Варгаши» соцсети «ВКонтакте».

«Облагородили дворы по улице Социалистическая, вот вам и красота!!!», — пишут жители домов поселка. На видео женщина снимает бегущую в подъезд воду и говорит, что это последствия первого дождя после сделанного ремонта.

Ей вторят жители улицы Кирова. В доме №87 также набежала вода в подъезды. Жильцы просят главу Варгашинского поселкового совета Владимира Викторовича (Иванова) принять меры.

Ранее URA.RU сообщало, что посетители Курганского онкодиспансера пожаловались на деформированное крыльцо больницы. Представители учреждения ответили, что лестница не используется в ежедневном режиме, а является запасным выходом.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Жители многоквартирных домов рабочего поселка Варгаши (Курганская область) сняли видео о том, как в их подъезды бежит вода во время дождя. Причиной такого бедствия они называют недавно проведенный ремонт дворов. Видео появилось вечером 15 июля в паблике «Подслушано | Варгаши» соцсети «ВКонтакте». «Облагородили дворы по улице Социалистическая, вот вам и красота!!!», — пишут жители домов поселка. На видео женщина снимает бегущую в подъезд воду и говорит, что это последствия первого дождя после сделанного ремонта. Ей вторят жители улицы Кирова. В доме №87 также набежала вода в подъезды. Жильцы просят главу Варгашинского поселкового совета Владимира Викторовича (Иванова) принять меры. Ранее URA.RU сообщало, что посетители Курганского онкодиспансера пожаловались на деформированное крыльцо больницы. Представители учреждения ответили, что лестница не используется в ежедневном режиме, а является запасным выходом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...