Лиз Трасс назвала способ снизить зависимость от российского газа

16 июля 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Глава МИД Великобритании указала путь снижения зависимости от газа РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Великобритания должна развивать атомную энергетику для снижения зависимости от российского газа. Такое предположение выдвинула глава британского МИД Лиз Трасс. «Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода», — заявила она во время первых предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра, отвечая на вопрос о росте цен на энергию. Трансляцию ее выступления вел телеканал Channel 4. Как утверждает Трасс, страна должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов. Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Однако страны Европы оказались не готовы даже пережить первую зиму без голубого топлива, поставляемого из РФ. Брюссель призвал страны ЕС снизить температуру отопления до 19 градусов, чтобы противостоять ограничениям российского газа. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Великобритания должна развивать атомную энергетику для снижения зависимости от российского газа. Такое предположение выдвинула глава британского МИД Лиз Трасс. «Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода», — заявила она во время первых предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра, отвечая на вопрос о росте цен на энергию. Трансляцию ее выступления вел телеканал Channel 4. Как утверждает Трасс, страна должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов. Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Однако страны Европы оказались не готовы даже пережить первую зиму без голубого топлива, поставляемого из РФ. Брюссель призвал страны ЕС снизить температуру отопления до 19 градусов, чтобы противостоять ограничениям российского газа.