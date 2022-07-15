Губернатор Шумков раскритиковал систему льготного кредитования

Вадим Шумков недоволен часто используем выражением «льготный кредит» и «льготное финансирование» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Современная система льготного кредитования вгоняет предприятия, создающие реальный продукт и подавляющее количество рабочих мест, в полную зависимость от финансового сектора, что парализует нормальное развитие. Такое мнение высказал губернатор курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Не должно финансирование быть льготным. Оно просто должно быть нормальным. Таким, каким его ждет и может „переварить“ экономика. Триллионы рублей, ежегодно утекавшие через лопнувшие банки и финансовые институты либо декларируемые ими в виде чистой прибыли — это миллионы несозданных рабочих мест и десятки тысяч предприятий в реальном секторе экономики», — написал Шумков.

По мнению главы региона, современные проекты экономики не способны функционировать при финансировании дороже, чем под 3-5% годовых. А если это финансирование инвестпроектов, нужны дополнительные «каникулы» по выплатам на первые 3-5 лет. Тем временем, дохода все нет, отметил Шумков.

«Если говорить про льготы в части финансирования, то их необходимо вводить в виде субсидий от государства по наиболее приоритетным и капиталоемким проектам, отраслевым направлениям и т. д. Ускоряя тем самым их успешный старт и развитие», — добавил чиновник.