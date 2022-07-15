В ЯНАО ищут специалистов в имущественный департамент

16 июля 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Требуются специалисты по девяти направлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департамент имущественных отношений Ноябрьска (ЯНАО) набирают специалистов. Об этом сообщается на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». «Объявление о приеме резюме с целью формирования банка соискателей для трудоустройства в департаменте имущественных отношений администрации города Ноябрьска», — отмечается в сообщении. Отобранных кандидатов включат в резерв. Специалисты требуются по девяти направлениям. Среди них экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в департамент по труду и соцзащите населения Салехарда не могут найти людей на руководящие должности. Вакансии в этом отделе всегда есть на рынке труда, а для службы занятости населения они стали настоящей проблемой. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В департамент имущественных отношений Ноябрьска (ЯНАО) набирают специалистов. Об этом сообщается на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». «Объявление о приеме резюме с целью формирования банка соискателей для трудоустройства в департаменте имущественных отношений администрации города Ноябрьска», — отмечается в сообщении. Отобранных кандидатов включат в резерв. Специалисты требуются по девяти направлениям. Среди них экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в департамент по труду и соцзащите населения Салехарда не могут найти людей на руководящие должности. Вакансии в этом отделе всегда есть на рынке труда, а для службы занятости населения они стали настоящей проблемой.