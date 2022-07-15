15 июля 2022
14 июля 2022

В ЯНАО ищут специалистов в имущественный департамент

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по социальной политике. Курган , чиновники, документы к совещанию, депутаты
Требуются специалисты по девяти направлениям Фото:

В департамент имущественных отношений Ноябрьска (ЯНАО) набирают специалистов. Об этом сообщается на странице департамента в соцсети «ВКонтакте».

«Объявление о приеме резюме с целью формирования банка соискателей для трудоустройства в департаменте имущественных отношений администрации города Ноябрьска», — отмечается в сообщении. Отобранных кандидатов включат в резерв.

Специалисты требуются по девяти направлениям. Среди них экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что в департамент по труду и соцзащите населения Салехарда не могут найти людей на руководящие должности. Вакансии в этом отделе всегда есть на рынке труда, а для службы занятости населения они стали настоящей проблемой.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В департамент имущественных отношений Ноябрьска (ЯНАО) набирают специалистов. Об этом сообщается на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». «Объявление о приеме резюме с целью формирования банка соискателей для трудоустройства в департаменте имущественных отношений администрации города Ноябрьска», — отмечается в сообщении. Отобранных кандидатов включат в резерв. Специалисты требуются по девяти направлениям. Среди них экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в департамент по труду и соцзащите населения Салехарда не могут найти людей на руководящие должности. Вакансии в этом отделе всегда есть на рынке труда, а для службы занятости населения они стали настоящей проблемой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...