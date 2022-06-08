Во властную структуру ЯНАО не могут найти сотрудников

Власти уже дважды провели конкурс на должность в мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департамент по труду и соцзащите населения Салехарда не могут найти людей на руководящие должности. Вакансии в этом отделе всегда есть на рынке труда, а для службы занятости населения они стали настоящей проблемой. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах.

«В соцзащите постоянно есть не закрытые вакансии. Подобрать туда сотрудникам не просто. Туда на руководящие должности требуется человек с юридическим образованием», — говорит собеседник.

В мэрии Салехарда URA.RU пояснили, что подбор сотрудников на муниципальную службу проводится на конкурсной основе. «Конкурс проводился на указанную должность дважды, победители не выявлены», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что сейчас в департаменте по труду и соцзащите населения вновь стартовал конкурс на должность, уже прошел первый этап конкурса. Итоги подведут в конце июня.

Ранее сообщалось, что проблемы с кадрами наблюдаются и в ямальском управлении Росгвардии. Однако, как заверяет пресс-служба ведомства, на выполнение служебных задач это не влияет.