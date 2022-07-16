Концерт любимой певицы губернатора в Кургане под вопросом

В группе «Пелагея» умер гитарист Павел Дешура. Об этом сообщается в официальной группе музыкального состава социальной сети «ВКонтакте». Там также уточняется, что концерт в Зеленом театре ВДНХ в Москве 5 августа не состоится. Мероприятия, запланированные на июль, под вопросом.
«От нас ушел Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания… Мы сами еще ничего не понимаем…», — указано в посте группы «ВКонтакте».
Гитарист Павел Дешура играл в группе «Пелагея» с момента ее создания. Он писал музыку к песням и отвечал за аранжировки. В связи с трагедией исполнительница с командой будет переносить ближайшие выступления. Певица надеется, что слушатели с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации. Информацию о том, выступит ли группа на запланированном концерте в Кургане пообещали объявить дополнительно.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курган неожиданно приедет певица Пелагея. Тогда губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что это его любимая исполнительница. Концерт должен был состояться на Троицкой площади 29 июля в 6 часов вечера.
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В группе «Пелагея» умер гитарист Павел Дешура. Об этом сообщается в официальной группе музыкального состава социальной сети «ВКонтакте». Там также уточняется, что концерт в Зеленом театре ВДНХ в Москве 5 августа не состоится. Мероприятия, запланированные на июль, под вопросом. «От нас ушел Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания… Мы сами еще ничего не понимаем…», — указано в посте группы «ВКонтакте». Гитарист Павел Дешура играл в группе «Пелагея» с момента ее создания. Он писал музыку к песням и отвечал за аранжировки. В связи с трагедией исполнительница с командой будет переносить ближайшие выступления. Певица надеется, что слушатели с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации. Информацию о том, выступит ли группа на запланированном концерте в Кургане пообещали объявить дополнительно. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган неожиданно приедет певица Пелагея. Тогда губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что это его любимая исполнительница. Концерт должен был состояться на Троицкой площади 29 июля в 6 часов вечера.