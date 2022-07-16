В ЯНАО произошло второе за два дня смертельное ДТП

В Приуральском районе ЯНАО водитель автомобиля Renault погиб в результате лобового столкновения с автомобилем «Toyota». О втором смертельном ДТП за два дня сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».
«16.07.2022 года, около 16 часов 47 минут на 1222 км автодороги „Сургут — Салехард“ водитель а/м „Renault“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с а/м „Toyota“. В результате ДТП водитель а/м „Renault“ скончался на месте», — сообщается в группе.
Ранее URA.RU рассказывало о гибели водителя мопеда. Он врезался в автомобиль «Hyundai» на автодороге «Газ-Сале — Тазовский».
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В Приуральском районе ЯНАО водитель автомобиля Renault погиб в результате лобового столкновения с автомобилем «Toyota». О втором смертельном ДТП за два дня сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «16.07.2022 года, около 16 часов 47 минут на 1222 км автодороги „Сургут — Салехард“ водитель а/м „Renault“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с а/м „Toyota“. В результате ДТП водитель а/м „Renault“ скончался на месте», — сообщается в группе. Ранее URA.RU рассказывало о гибели водителя мопеда. Он врезался в автомобиль «Hyundai» на автодороге «Газ-Сале — Тазовский».