Свердловчанин ворвался на сцену и сжал в объятиях певца Майданова. Видео

16 июля 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Денис Майданов выступил перед металлургами в Каменске-Уральском Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фанат выбежал на сцену во время выступления Дениса Майданова и крепко его обнял. Певец не растерялся и в ответ пожал поклоннику руку, сообщают очевидцы. «Обнимашки: фанат пробился на сцену к Майданову, чтобы обнять. Охрана к таким объемам работ оказалась не готова», — сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена видеозапись, на которой видно, как крепкий мужчина в красной футболке врывается на сцену и начинает обнимать певца руками за шею. Вскоре к мужчине подбегает охранник и начинает оттаскивать от Майданова, но певец успевает пожать поклоннику руку. Инцидент произошел сразу после исполнения песни «Время — наркотик». В свердловских городах с 15 июля проходят праздничные мероприятия в честь Дня металлурга. В Каменске-Уральском вчера выступил Денис Майданов, а сегодня будет выступать Клава Кока. Концерт в честь металлургов уже состоялся в Краснотурьинске — там выступил автор хита «Ягода-Малинка» Хабиб, звезды также приедут в Серов, Ревду, Верхнюю Пышму и другие города. Ранее URA.RU сообщало, что фанатка уронила певицу Макsим во время концерта в Екатеринбурге. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Фанат выбежал на сцену во время выступления Дениса Майданова и крепко его обнял. Певец не растерялся и в ответ пожал поклоннику руку, сообщают очевидцы. «Обнимашки: фанат пробился на сцену к Майданову, чтобы обнять. Охрана к таким объемам работ оказалась не готова», — сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена видеозапись, на которой видно, как крепкий мужчина в красной футболке врывается на сцену и начинает обнимать певца руками за шею. Вскоре к мужчине подбегает охранник и начинает оттаскивать от Майданова, но певец успевает пожать поклоннику руку. Инцидент произошел сразу после исполнения песни «Время — наркотик». В свердловских городах с 15 июля проходят праздничные мероприятия в честь Дня металлурга. В Каменске-Уральском вчера выступил Денис Майданов, а сегодня будет выступать Клава Кока. Концерт в честь металлургов уже состоялся в Краснотурьинске — там выступил автор хита «Ягода-Малинка» Хабиб, звезды также приедут в Серов, Ревду, Верхнюю Пышму и другие города. Ранее URA.RU сообщало, что фанатка уронила певицу Макsим во время концерта в Екатеринбурге.