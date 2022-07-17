Курганцев ждут туманы, дожди и грозы

Дождь в регионе ожидается 20 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидаются туман, кратковременные дожди и гроза. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 19.07.2022, ночь: переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. 20.07.2022, ночь, день: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза», — указано в прогнозе.

Днем 19 июля, по данным синоптиков, воздух прогреется до +29 градусов. В следующие два дня, по прогнозу, максимальная температура воздуха ежедневно будет снижаться на градус. 19 июля скорость порывов ветра может достичь 12 метров в секунду, 20 июля — 15 м/с.

Ранее в Кургане прошел сильный ливень. Из-за этого автомобилям и пешеходам пришлось передвигаться по затопленным из-за дождя улицам.