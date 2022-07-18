СК проверяет чиновников мэрии Кургана из-за рынка

В Кургане владелец снесенного павильона добивается наказания для чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении чиновников администрации Кургана проводится дополнительное следствие по делу о неправомерной передаче АО «Курганский центральный рынок» полномочий по организации ярмарок. Об этом URA.RU рассказала предприниматель Ольга Дмитренкова, которая ранее обращалась с жалобой на прекращение следствия по делу в Генпрокуратуру.

«В ответ на мое обращение в Генпрокуратуру по УрФО о несогласии с прекращением дела, в прокуратуре Курганской области мне сообщили, что 14 июня руководитель следственного органа отменил постановление о прекращении уголовного дела. В настоящее время проводится дополнительное следствие, в ходе которого будет дана оценка, в том числе решению УФАС по Курганской области от 11.05. 2022», — сообщила Ольга Дмитренкова.

Ранее URA.RU писало, что предпринимателя Ольгу Дмитренкову мэрия заставила снести павильон на Некрасовском рынке. Владелица магазина вступила в конфронтацию с мэрией и организатором ярмарки на Некрасова — АО «Курганский центральный рынок». Предприниматель обратилась в УФАС, в ведомстве признали соглашение администрации и АО «Курганский центральный рынок» незаконным. По факту неправомерной передачи полномочий мэрии коммерческой организации в отношении должностных лиц было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 286 УК РФ). В январе 2022 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления.