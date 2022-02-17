СК закрыл дело против мэрии Кургана, за которым следил Бастрыкин

Следователи не нашли оснований для преследования чиновников в вопросе об организации ярмарок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело в отношении чиновников мэрии Кургана, по обвинению в неправомерной передаче АО «Курганский центральный рынок» полномочий по организации ярмарок закрыто. Об этом сообщили в СУ СК России по Курганской области предпринимателю Ольге Дмитренковой, которая жаловалась главе СК Александру Бастрыкину.

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления принято решение о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 2 ч.1 ст24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления). Данный ответ может быть обжалован», — говорится в ответе на обращение предпринимателя.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Дмитренкова отметила, что дело было прекращено в середине декабря прошлого года. Ей пришлой направить несколько запросов, в том числе в Москву, чтобы узнать об этом решении. Предприниматель пока не решила, будет ли его обжаловать.

Ранее URA.RU писало, что на чиновников мэрии Кургана после жалобы Бастрыкину завели уголовное дело. Обращение касалось павильона на Некрасовском рынке, который заставляют убрать. Администрация выдала постановление о демонтаже павильона. Владелица магазина вступила в конфронтацию с мэрией и организатором ярмарки на Некрасова — АО «Курганский центральный рынок». Предприниматель обращалась в УФАС, которая признала, что соглашение администрации и АО заключено незаконно и это уже не впервые. Антимонопольщики установили, что мэрия не имела права передавать функции организатора ярмарок коммерческой структуре. Компания, согласно соглашению, принимала арендные платежи с участников ярмарки. Региональное УФАС установило, что мэрия должна сама быть организатором. По мнению депутата Якова Сидорова бюджет Кургана из-за этой схемы не получил десятки миллионов. На месте павильона началось строительство нового объекта.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам