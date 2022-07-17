Ордена Мужества семьям погибших военных вручил военный комиссар Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В администрации Тюмени семьям тюменских военных, погибших во время спецоперации на Украине, передали ордена Мужества. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в социальной сети «ВКонтакте». Государственные награды вручил военный комиссар региона Алексей Куличков.

«Сегодня были переданы награды семьям военнослужащих Российской армии, героически погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. <…> Наши военнослужащие выполнили свою задачу, оставшись верными воинской присяге. Имена героев навсегда останутся в наших сердцах», — говорится в сообщении главы города.

Ордена Мужества вручили семьям погибших на Украине военнослужащих Артемьева Николая, Кузьмина Ивана, Сидорова Сергея и Поварницина Павла. Мэр Тюмени совместно с начальником Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), военным комиссаром Тюменской области и председателем организации ветеранов десантных войск «Союз десантников» выразил соболезнования родным и пообщался с семьями погибших военных.

О начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.