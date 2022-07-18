Следствие в ДНР доказало вину ВСУ во взрыве драмтеатра Мариуполя

19 июля 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел внутри, признаков авиаудара удара не обнаружено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе в марте этого года произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе являются фейком. Об этом заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Куцурубенко. «Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы», — рассказал Куцурубенко в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что утверждения Украины и Запада о российском авиаударе по театру являются «ложью и фейком». Ранее жители Мариуполя рассказали о том, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 марта взорвали драмтеатр, в котором в тот момент выдавали гуманитарную помощь. Людям пришлось прятаться в подвалах домов от обстрелов. Как позднее заявляли в Минобороны, ВВС Украины разбомбили драмтеатр в Мариуполе, зная, что в нем находились дети. При этом украинские власти и западные СМИ обвиняли во взрыве Россию. В июле источник в правительстве ДНР рассказал ТАСС, что власти региона располагают достоверными данными, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел по вине украинских военных. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе в марте этого года произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе являются фейком. Об этом заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Куцурубенко. «Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы», — рассказал Куцурубенко в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что утверждения Украины и Запада о российском авиаударе по театру являются «ложью и фейком». Ранее жители Мариуполя рассказали о том, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 марта взорвали драмтеатр, в котором в тот момент выдавали гуманитарную помощь. Людям пришлось прятаться в подвалах домов от обстрелов. Как позднее заявляли в Минобороны, ВВС Украины разбомбили драмтеатр в Мариуполе, зная, что в нем находились дети. При этом украинские власти и западные СМИ обвиняли во взрыве Россию. В июле источник в правительстве ДНР рассказал ТАСС, что власти региона располагают достоверными данными, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел по вине украинских военных.