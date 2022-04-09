ВСУ знали о детях при обстреле драмтеатра в Мариуполе

ВСУ знали о возможных жертвах при обстреле драмтеатра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военно-воздушные силы Украины разбомбили драмтеатр в Мариуполе, зная, что в нем находились дети. Об этом Минобороны РФ рассказала раненая жительница города.

«Украинские самолеты драмтеатр разбомбили полностью, вместе с жилыми домами. Внутри театра были дети — и они это знали. Но их оттуда успели эвакуировать, не знаю, кто. Это явно не украинцы, потому что они говорили, что были очень расстроены этим, что там никого не было», — рассказала женщина Минобороны РФ.

Ранее жители Мариуполя рассказали о том, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 марта взорвали драмтеатр, в котором в тот момент выдавали гуманитарную помощь. Людям пришлось прятаться в подвалах домов от обстрелов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Народная милиция ЛНР и ДНР продолжает сообщать об обстрелах гражданских украинскими системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами. В результате обстрелов ВСУ фиксируется десятки жертв среди гражданского населения, сообщает народная милиция республик.