В Кургане прогнозируют неразбериху из-за автобусной реформы

Судя по проекту документа мэрии, на улицах города в 2023 году будут ездить 500 автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане на начальном этапе автобусной реформы будет неразбериха из-за того, что водителей для общественного транспорта может не хватить. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«Минусы, которые нужно постараться минимизировать: неразбериха на начальном этапе реформы. Есть 290 графиков по старой маршрутной сети, и 230 по новой. Все понимают, что 500 автобусов по улицам не поедут, просто водителей не хватит», — указано в посте, размещенном в группе союза в соцсети «ВКонтакте».

Представители союза считают, что из-за этого будет ездить половина автобусов старых маршрутов и половина новых. В союзе считают, что пока новые маршруты не задействуют в полную силу, старые будут работать хуже. Также представители организации опасаются, что перевозчики могут отказаться от убыточных маршрутов, что может привести к проблемам. При этом перевозчики видят плюсы для горожан в том, что на маршрутах появятся новые автобусы, водители будут соблюдать график, а регулируемый тариф будет расти ниже, чем нерегулируемый.

С 2023 году в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Ранее перевозчики увидели минусы реформы в том, что им придется сделать двойное обновление парка, а горожанам придется делать больше пересадок.