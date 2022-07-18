Пермские коммунисты выдвинули на выборы однофамильца спикера

Кандидат-однофамилец от КПРФ живет в другом муниципалитете Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

КПРФ выдвинула однофамильца спикера думы Кудымкарского муниципального района Михаила Петрова на выборах в парламент объединенного муниципалитета. Временно безработный Павел Петров из соседней Юсьвы составит конкуренцию в округе №25 Михаилу Петрову («Единая Россия»). Информация об этом содержится на сайте крайизбиркома. Однофамильцев чаще всего выдвигают против явных фаворитов, чтобы они оттянули голоса и запутали избирателей.

«Петров Павел Петрович, дата рождения — 1 марта 1995 года. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — безработный. Место жительства — Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ, село Юсьва», — говорится в документе.

Михаил Петров, как ожидается, после проведения выборов и завершения процесса объединения Кудымкара и Кудымкарского района, сохранит пост спикера. Сам он сообщил «Коммерсант-Прикамье», что к появлению однофамильца относится спокойно. Законом это не запрещено. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова отказалась от комментариев, сославшись на отпуск.

Закон об объединении Кудымкара (городского округа) и Кудымкарского района (муниципального округа) был принят в январе 2022 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что кандидатов в Кудымкаре коммунисты набирали по объявлению. Среди них оказались люди, судимые по особо тяжким статьям. Например, за изнасилование несовершеннолетней. Выборы в думу Кудымкара пройдут в сентябре.