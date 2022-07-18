Гомофобы Екатеринбурга позвали геев и лесбиянок на свой «пикник». Скрин

19 июля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Представители ЛГБТ также могут прийти на пикник для ознакомления Фото: Анна Майорова © URA.RU Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой 19 июля пройдет «Гомофобный пикник», разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам. Такой ответ появился в комментариях под постом-анонсом пикника в telegram-канале «Белые в городе». «А секс-меньшинствам можно приходить? Без пропаганды, провокаций и так далее. Просто для ознакомления?» — поинтересовался один из подписчиков. В ответ организаторы ответили, что можно. Ранее организаторы «Традиционной недели», в рамках которой пройдет «Гомофобный пикник», заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. Разрешение было коротким и ясным Скриншот из telegram-канала «Белые в городе» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой 19 июля пройдет «Гомофобный пикник», разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам. Такой ответ появился в комментариях под постом-анонсом пикника в telegram-канале «Белые в городе». «А секс-меньшинствам можно приходить? Без пропаганды, провокаций и так далее. Просто для ознакомления?» — поинтересовался один из подписчиков. В ответ организаторы ответили, что можно. Ранее организаторы «Традиционной недели», в рамках которой пройдет «Гомофобный пикник», заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман.