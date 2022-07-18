18 июля 2022

Гомофобы Екатеринбурга позвали геев и лесбиянок на свой «пикник». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Пикник Храбрых» в сквере на Октябрьской площади. Екатеринбург, влюбленные, отдых на траве, пара, пикник, лето, сквер на драме
Представители ЛГБТ также могут прийти на пикник для ознакомления Фото:

Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой 19 июля пройдет «Гомофобный пикник», разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам. Такой ответ появился в комментариях под постом-анонсом пикника в telegram-канале «Белые в городе».

«А секс-меньшинствам можно приходить? Без пропаганды, провокаций и так далее. Просто для ознакомления?» — поинтересовался один из подписчиков. В ответ организаторы ответили, что можно.

Ранее организаторы «Традиционной недели», в рамках которой пройдет «Гомофобный пикник», заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Разрешение было коротким и ясным

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой 19 июля пройдет «Гомофобный пикник», разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам. Такой ответ появился в комментариях под постом-анонсом пикника в telegram-канале «Белые в городе». «А секс-меньшинствам можно приходить? Без пропаганды, провокаций и так далее. Просто для ознакомления?» — поинтересовался один из подписчиков. В ответ организаторы ответили, что можно. Ранее организаторы «Традиционной недели», в рамках которой пройдет «Гомофобный пикник», заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...