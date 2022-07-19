Что обсуждали лидеры «Гомофобного пикника» на лекции о морали. 10 ярких цитат спикеров

19 июля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

18 июля в рамках молодежного фестиваля «Традиционная неделя» прошла лекции о «Морали и нравственности в XXI веке». Организаторы мероприятий «Белые в городе» рассуждали не только об общепринятых нормах поведения, но и уделили особое внимание гомосексуализму, влиянию либеральных идей на умы россиян и важности изучения религии на общероссийском уровне. URA.RU побывало на лекции и выбрало 10 самых ярких моментов выступления. Во время лекции об традиционных и нетрадиционных ценностей разгорелись жаркие споры о том, на чем должно базироваться российское общество в ближайшем будущем. В основном, организаторы придерживались позиции, что необходимо, в первую очередь, как можно больше уделять внимания религиозному воспитанию детей, чтобы взрастить правильное поколение россиян. Ранее стало известно, что с 18 по 24 июля пройдет «Традиционная неделя» в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. Организаторы «Традиционной недели» заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации,, но сообщили, что безопасность участников будут охранять народные дружинники.