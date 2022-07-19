Народные дружинники защитят гомофобов Екатеринбурга от геев

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, геи, лгбт, флаг лгбт, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Организаторы «Гомофобного пикника» собираются привлечь к охране «народных дружинников» Фото:

Организаторы «Гомофобного пикника» в центре Екатеринбурга заявили, что не боятся возможных провокаций со стороны представителей ЛГБТ, но и не исключают их. В разговоре с корреспондентом URA.RU один из организаторов пикника Михаил Лялин подчеркнул, что безопасность участников будут охранять народные дружинники.

«Не боимся [провокаций], но и не исключаем их. Провокации будут пересекаться. Всем тем, кто приедет просто хорошо провести время — мы рады. У нас есть ребята которые будут следить за безопасностью. Своего рода народные дружинники», — заявил Лялин в разговоре с журналистом агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что гомофобы Екатеринбурга позвали геев и лесбиянок на свой «пикник». Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой 19 июля пройдет «Гомофобный пикник», разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам.

«Традиционная неделя» обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. Организаторы «Традиционной недели» заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Организаторы «Гомофобного пикника» в центре Екатеринбурга заявили, что не боятся возможных провокаций со стороны представителей ЛГБТ, но и не исключают их. В разговоре с корреспондентом URA.RU один из организаторов пикника Михаил Лялин подчеркнул, что безопасность участников будут охранять народные дружинники. «Не боимся [провокаций], но и не исключаем их. Провокации будут пересекаться. Всем тем, кто приедет просто хорошо провести время — мы рады. У нас есть ребята которые будут следить за безопасностью. Своего рода народные дружинники», — заявил Лялин в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что гомофобы Екатеринбурга позвали геев и лесбиянок на свой «пикник». Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой 19 июля пройдет «Гомофобный пикник», разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам. «Традиционная неделя» обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. Организаторы «Традиционной недели» заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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