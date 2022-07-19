Народные дружинники защитят гомофобов Екатеринбурга от геев

Организаторы «Гомофобного пикника» в центре Екатеринбурга заявили, что не боятся возможных провокаций со стороны представителей ЛГБТ, но и не исключают их. В разговоре с корреспондентом URA.RU один из организаторов пикника Михаил Лялин подчеркнул, что безопасность участников будут охранять народные дружинники.
«Не боимся [провокаций], но и не исключаем их. Провокации будут пересекаться. Всем тем, кто приедет просто хорошо провести время — мы рады. У нас есть ребята которые будут следить за безопасностью. Своего рода народные дружинники», — заявил Лялин в разговоре с журналистом агентства.
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Организаторы «Гомофобного пикника» в центре Екатеринбурга заявили, что не боятся возможных провокаций со стороны представителей ЛГБТ, но и не исключают их. В разговоре с корреспондентом URA.RU один из организаторов пикника Михаил Лялин подчеркнул, что безопасность участников будут охранять народные дружинники. «Не боимся [провокаций], но и не исключаем их. Провокации будут пересекаться. Всем тем, кто приедет просто хорошо провести время — мы рады. У нас есть ребята которые будут следить за безопасностью. Своего рода народные дружинники», — заявил Лялин в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что гомофобы Екатеринбурга позвали геев и лесбиянок на свой «пикник». Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой 19 июля пройдет «Гомофобный пикник», разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам. «Традиционная неделя» обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. Организаторы «Традиционной недели» заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.