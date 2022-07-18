Зауральский город из-за аварии остался без воды

Воды в городе, по словами местной жительницы, не было уже ночью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шумихе, третьем по численности населения городе Курганской области, из-за коммунальной аварии 19 июля отключили воду. Об этом сообщили представители местной администрации.

«19 июля, в связи с аварией на центральном водопроводе по ул. Северная приостановлена подача воды потребителям города Шумихи. Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ», — указано в посте, размещенном в группе администрации Шумихинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом местная жительница отметила, что воды нет с ночи. Ее возмутило, что приходится в жару обходиться без воды.

Проблемы с подачей воды в Шумихе наблюдаются несколько лет. В апреле у местных жителей почти неделю отключали воду на полдня.