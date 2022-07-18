18 июля 2022

Губернатор Моор рассказал об использовании детского труда в IT

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, айтишник, айти, технологии будущего, компьютер, хакер, цифровизация
В Тюмени подростки делают карьеру в IT еще со школы Фото:

Тюменские школьники получили официальную работу в региональной IT-компании «Объединение когнитивных ассоциативных систем». Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор области Александр Моор.

«Тюменские специалисты из „Объединения когнитивных ассоциативных систем“ учат компьютерные программы понимать людей, разговаривать с ними. Благодаря таким компаниям мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире. Сейчас в ОКАС более ста сотрудников, среди них 20 школьников. Они получают зарплату и делают карьеру в IT», — написал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

Он добавил, что в заказчиках у ОКАС значатся «СИБУР-Холдинг», «Россети», банки, федеральные и региональные органы власти. Компания создала голосовой ассистент для ситуационного центра правительства РФ, диалоговые системы для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов.

Ранее URA.RU писало, что тюменский школьник научил нейросеть искать преступников. Благодаря разработке подростка, искусственный интеллект сможет вычислять нарушителей в толпе.

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Тюменские школьники получили официальную работу в региональной IT-компании «Объединение когнитивных ассоциативных систем». Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор области Александр Моор. «Тюменские специалисты из „Объединения когнитивных ассоциативных систем“ учат компьютерные программы понимать людей, разговаривать с ними. Благодаря таким компаниям мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире. Сейчас в ОКАС более ста сотрудников, среди них 20 школьников. Они получают зарплату и делают карьеру в IT», — написал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. Он добавил, что в заказчиках у ОКАС значатся «СИБУР-Холдинг», «Россети», банки, федеральные и региональные органы власти. Компания создала голосовой ассистент для ситуационного центра правительства РФ, диалоговые системы для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов. Ранее URA.RU писало, что тюменский школьник научил нейросеть искать преступников. Благодаря разработке подростка, искусственный интеллект сможет вычислять нарушителей в толпе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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