Губернатор Моор рассказал об использовании детского труда в IT

19 июля 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Тюмени подростки делают карьеру в IT еще со школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские школьники получили официальную работу в региональной IT-компании «Объединение когнитивных ассоциативных систем». Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор области Александр Моор. «Тюменские специалисты из „Объединения когнитивных ассоциативных систем“ учат компьютерные программы понимать людей, разговаривать с ними. Благодаря таким компаниям мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире. Сейчас в ОКАС более ста сотрудников, среди них 20 школьников. Они получают зарплату и делают карьеру в IT», — написал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. Он добавил, что в заказчиках у ОКАС значатся «СИБУР-Холдинг», «Россети», банки, федеральные и региональные органы власти. Компания создала голосовой ассистент для ситуационного центра правительства РФ, диалоговые системы для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов. Ранее URA.RU писало, что тюменский школьник научил нейросеть искать преступников. Благодаря разработке подростка, искусственный интеллект сможет вычислять нарушителей в толпе. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменские школьники получили официальную работу в региональной IT-компании «Объединение когнитивных ассоциативных систем». Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор области Александр Моор. «Тюменские специалисты из „Объединения когнитивных ассоциативных систем“ учат компьютерные программы понимать людей, разговаривать с ними. Благодаря таким компаниям мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире. Сейчас в ОКАС более ста сотрудников, среди них 20 школьников. Они получают зарплату и делают карьеру в IT», — написал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. Он добавил, что в заказчиках у ОКАС значатся «СИБУР-Холдинг», «Россети», банки, федеральные и региональные органы власти. Компания создала голосовой ассистент для ситуационного центра правительства РФ, диалоговые системы для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов. Ранее URA.RU писало, что тюменский школьник научил нейросеть искать преступников. Благодаря разработке подростка, искусственный интеллект сможет вычислять нарушителей в толпе.