Дети из Кургана устроили пьяную вечеринку в арендованном коттедже

Подростки арендовали коттедж в поселке Европейский, чтобы отпраздновать 13-летие подруги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовский отдел полиции Курганской области доставили 15 несовершеннолетних подростков, а также четверых 18-летних граждан, которые праздновали 13-летие знакомой в арендованном коттедже. Все они оказались жителями Кургана и Кетовского округа, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В арендованном коттедже находились 15 подростков и четверо 18-летних граждан. Все правонарушители, жители города Кургана и Кетовского округа, доставлены в ОМВД по Кетовскому району для разбирательства и установления обстоятельств нахождения несовершеннолетних в ночное время, в отсутствие законных представителей, вне дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщение о самовольном уходе из дома двух девочек 12 и 14 лет поступило в отдел полиции №1 Кургана около 23 часов 18 июля. Личный состав отдела полиции был поднят по тревоге. В результате удалось установить, что девочки находятся в поселке Европейский и празднуют день рождения знакомой.

В отношении совершеннолетних задержанных составлены протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции). В отношении несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к административной ответственности, составлены протоколы по 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В отношении семи родителей, чьи дети не достигли 16 лет и употребляли спиртные напитки, составлены протоколы по 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной продукции).

В УМВД отмечают, что ранее несовершеннолетние и их семьи в поле зрения полиции не попадали. Теперь всех несовершеннолетних правонарушителей планируют поставить на профилактический учет. «Совершению правонарушения способствовала безответственность законных представителей и отсутствие должного родительского контроля», — отмечают в полиции. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов проверяют законность деятельности граждан, сдающих в аренду коттеджи.