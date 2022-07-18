Дети из Кургана устроили пьяную вечеринку в арендованном коттедже

В Кетовский отдел полиции Курганской области доставили 15 несовершеннолетних подростков, а также четверых 18-летних граждан, которые праздновали 13-летие знакомой в арендованном коттедже. Все они оказались жителями Кургана и Кетовского округа, сообщает пресс-служба областного УМВД.
«В арендованном коттедже находились 15 подростков и четверо 18-летних граждан. Все правонарушители, жители города Кургана и Кетовского округа, доставлены в ОМВД по Кетовскому району для разбирательства и установления обстоятельств нахождения несовершеннолетних в ночное время, в отсутствие законных представителей, вне дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщение о самовольном уходе из дома двух девочек 12 и 14 лет поступило в отдел полиции №1 Кургана около 23 часов 18 июля. Личный состав отдела полиции был поднят по тревоге. В результате удалось установить, что девочки находятся в поселке Европейский и празднуют день рождения знакомой.
В отношении совершеннолетних задержанных составлены протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции). В отношении несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к административной ответственности, составлены протоколы по 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В отношении семи родителей, чьи дети не достигли 16 лет и употребляли спиртные напитки, составлены протоколы по 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной продукции).
В УМВД отмечают, что ранее несовершеннолетние и их семьи в поле зрения полиции не попадали. Теперь всех несовершеннолетних правонарушителей планируют поставить на профилактический учет. «Совершению правонарушения способствовала безответственность законных представителей и отсутствие должного родительского контроля», — отмечают в полиции. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов проверяют законность деятельности граждан, сдающих в аренду коттеджи.
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В Кетовский отдел полиции Курганской области доставили 15 несовершеннолетних подростков, а также четверых 18-летних граждан, которые праздновали 13-летие знакомой в арендованном коттедже. Все они оказались жителями Кургана и Кетовского округа, сообщает пресс-служба областного УМВД. «В арендованном коттедже находились 15 подростков и четверо 18-летних граждан. Все правонарушители, жители города Кургана и Кетовского округа, доставлены в ОМВД по Кетовскому району для разбирательства и установления обстоятельств нахождения несовершеннолетних в ночное время, в отсутствие законных представителей, вне дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщение о самовольном уходе из дома двух девочек 12 и 14 лет поступило в отдел полиции №1 Кургана около 23 часов 18 июля. Личный состав отдела полиции был поднят по тревоге. В результате удалось установить, что девочки находятся в поселке Европейский и празднуют день рождения знакомой. В отношении совершеннолетних задержанных составлены протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции). В отношении несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к административной ответственности, составлены протоколы по 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В отношении семи родителей, чьи дети не достигли 16 лет и употребляли спиртные напитки, составлены протоколы по 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной продукции). В УМВД отмечают, что ранее несовершеннолетние и их семьи в поле зрения полиции не попадали. Теперь всех несовершеннолетних правонарушителей планируют поставить на профилактический учет. «Совершению правонарушения способствовала безответственность законных представителей и отсутствие должного родительского контроля», — отмечают в полиции. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов проверяют законность деятельности граждан, сдающих в аренду коттеджи.