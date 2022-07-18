Полиция не пустила китайских нефтедобытчиков в ЯНАО

Китайская компания приостановила действие решения УМВД на время судебного разбирательства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привлекать к работе иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, акционерное общество смогло приостановить на время судебного разбирательства действие решения УМВД.

«Филиал открытого акционерного общества «Нефтегазовая корпорация «Чжунмань» обратился в арбитражный суд с заявлением к УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу об оспаривании решения о запрете работодателю в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов. Суд определил: заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения.

Добавляется, что суд приостановил действие решения УМВД, после ходатайства компании о введении обеспечительных мер, тем самым дав возможность акционерному обществу на время судебного разбирательства привлекать иностранцев к работе. Филиал ОАО «Чжунмань» находится в городе Губкинский.

Агентство обратилось за комментариями в УМВД по ЯНАО и в ОАО «Чжунмань». На момент публикации ответы не поступили.