Полиция не пустила китайских нефтедобытчиков в ЯНАО

Полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привлекать к работе иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, акционерное общество смогло приостановить на время судебного разбирательства действие решения УМВД.
«Филиал открытого акционерного общества «Нефтегазовая корпорация «Чжунмань» обратился в арбитражный суд с заявлением к УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу об оспаривании решения о запрете работодателю в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов. Суд определил: заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения.
Добавляется, что суд приостановил действие решения УМВД, после ходатайства компании о введении обеспечительных мер, тем самым дав возможность акционерному обществу на время судебного разбирательства привлекать иностранцев к работе. Филиал ОАО «Чжунмань» находится в городе Губкинский.
Агентство обратилось за комментариями в УМВД по ЯНАО и в ОАО «Чжунмань». На момент публикации ответы не поступили.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привлекать к работе иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, акционерное общество смогло приостановить на время судебного разбирательства действие решения УМВД. «Филиал открытого акционерного общества «Нефтегазовая корпорация «Чжунмань» обратился в арбитражный суд с заявлением к УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу об оспаривании решения о запрете работодателю в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов. Суд определил: заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения. Добавляется, что суд приостановил действие решения УМВД, после ходатайства компании о введении обеспечительных мер, тем самым дав возможность акционерному обществу на время судебного разбирательства привлекать иностранцев к работе. Филиал ОАО «Чжунмань» находится в городе Губкинский. Агентство обратилось за комментариями в УМВД по ЯНАО и в ОАО «Чжунмань». На момент публикации ответы не поступили.