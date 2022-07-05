Губернатор Шумков усилил позиции в российском рейтинге влияния

Курганский губернатор улучшил позиции в рейтинге глав субъектов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков преодолел девять строчек в июньском рейтинге влияния глав субъектов РФ и занял в нем 57 место. Об этом URA.RU рассказали в агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Подписание соглашения о сотрудничестве, которое предполагает завершение в 2023 году строительства автодороги Челябинск — Шадринск — Тюмень, принесло очки главе Тюменской области <…>, и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову [поднявшегося] с 66-го на 57-е место», — информировал директор агентства Дмитрий Орлов. Глава курганского региона обосновался в группе руководителей со средним уровнем влияния.

Месяцем ранее Шумков также смог преодолеть девять позиций рейтинга вверх. В майском списке он достиг 66-го места после улучшения ситуации с пожарами в области.

Ранее URA.RU сообщал, что курганский губернатор выбрался из кризиса после апрельских пожаров. Это позволило ему улучшить свои позиции в рейтинге влияния.