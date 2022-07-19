Президент Латвии хочет лишать гражданства за поддержку России

Россиян, проживающих в Латвии предлагают лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россияне, которые живут в Латвии и поддерживают позицию Москвы по Украине, могут лишиться латвийского гражданства. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс.

По его словам, часть людей, которая поддерживает российскую позицию — находится «вне спектра демократии». Именно они и находятся под угрозой лощения гражданства.

«Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в сейме», — заявил президент Латвии. Также по его словам, в сложившейся ситуации нейтральная позиция невозможна, поскольку если человек нейтрален, «значит, он не понял суть дела». При этом, речь в законе идет только о людях с двойным гражданством. Если латвийское гражданство является единственным для человека, его не смогут отобрать.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале января следующего года поставки природного газа из России в Латвию прекратятся. Кроме того, в Латвии решили отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил разработать такой закон к 17 июня.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России. Так, ранее в Латвии пригрозились заблокировать российские социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Также с 9 июня там вступил закон о запрете вещания российских телеканалов.

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