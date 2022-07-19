Полуголая свердловчанка запустила курсы по тверку после хайпа. «Научу трясти булками»

20 июля 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Блогер Яна Кэт запустила курсы по откровенным танцам Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга открыла набор на групповые занятия по откровенным танцам. Об этом блогер сообщила в соцсети. «Научу вас трясти булками и хорошенько потеть. Пишите, кто хочет успеть научится трясти булками», — поделилась Яна Кэт. Стоимость занятий у блогерши начинается от 500 рублей, абонемент на месяц стоит в пять раз дороже. При этом блогер сообщает, что запись в группу осуществятся после полной предоплаты занятий. «В случае если вы приобрели абонемент, но передумали ходить, средства не возвращаются», — заявляет Яна Кэт. Ранее URA.RU рассказывала, что девушка станцевала откровенный танец на улице Вайнера в Екатеринбурге. Основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков раскритиковал ее танец. Сама блогер назвала его реакцию «страшной». Также агентство рассказывало, что девушка станцевала перед Ельцин Центром. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга открыла набор на групповые занятия по откровенным танцам. Об этом блогер сообщила в соцсети. «Научу вас трясти булками и хорошенько потеть. Пишите, кто хочет успеть научится трясти булками», — поделилась Яна Кэт. Стоимость занятий у блогерши начинается от 500 рублей, абонемент на месяц стоит в пять раз дороже. При этом блогер сообщает, что запись в группу осуществятся после полной предоплаты занятий. «В случае если вы приобрели абонемент, но передумали ходить, средства не возвращаются», — заявляет Яна Кэт. Ранее URA.RU рассказывала, что девушка станцевала откровенный танец на улице Вайнера в Екатеринбурге. Основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков раскритиковал ее танец. Сама блогер назвала его реакцию «страшной». Также агентство рассказывало, что девушка станцевала перед Ельцин Центром.