Полуголая свердловская блогерша готовит новые развратные танцы. «Реально не понимаю, что нарушаю»

20 июля 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Блогер Яна Кэт планирует еще несколько откровенных перфомансов в Екатеринбурге Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга продолжит откровенные танцы на улицах города. Об этом блогер рассказала корреспонденту URA.RU. На вопрос готовит ли она новые танцы ответила: «Да, планирую. Скорее всего завтра (20 июля — прим. ред.) в вечернее время суток». При этом, Яна Кэт сообщила, что танцевать на день города в Екатеринбурге не будет: «На день города я не осмелюсь выйти. Это реально неуместно». В беседе с корреспондентом URA.RU блогер отметила, что на данный момент реакции от правоохранительных органов не было. «Я реально не понимаю, что нарушаю», — поделилась девушка. Ранее URA.RU сообщало, что блогер станцевала откровенный танец на улице Вайнера в Екатеринбурге. После своего перформанса девушка испугалась критики мужчин. Также, Яна Кэт станцевала тверк возле Ельцин Центра. После хайпа блогер запустила курсы по откровенным танцам. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга продолжит откровенные танцы на улицах города. Об этом блогер рассказала корреспонденту URA.RU. На вопрос готовит ли она новые танцы ответила: «Да, планирую. Скорее всего завтра (20 июля — прим. ред.) в вечернее время суток». При этом, Яна Кэт сообщила, что танцевать на день города в Екатеринбурге не будет: «На день города я не осмелюсь выйти. Это реально неуместно». В беседе с корреспондентом URA.RU блогер отметила, что на данный момент реакции от правоохранительных органов не было. «Я реально не понимаю, что нарушаю», — поделилась девушка. Ранее URA.RU сообщало, что блогер станцевала откровенный танец на улице Вайнера в Екатеринбурге. После своего перформанса девушка испугалась критики мужчин. Также, Яна Кэт станцевала тверк возле Ельцин Центра. После хайпа блогер запустила курсы по откровенным танцам.