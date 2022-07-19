Путин сравнил отказ Евросоюза от газа и нефти с ЛГБТ-отношениями

20 июля 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Путин сравнил нетрадиционную энергетику ЕС с нетрадиционными отношениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Страны Европы, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, решили сделать ставку и на альтернативную энергетику, но в итоге возможности зеленых источников закончились на холодной зиме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тегеран. «Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», — пошутил Путин в беседе с журналистами, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Однако, по его словам, «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», — резюмировал российский лидер. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. МИД Германия Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова полностью отказаться от российских энергоресурсов, передает «Национальная служба новостей». Ради этого Евросоюз перейдет на солнечные батареи и начнет совместно закупать сжиженный природный газ, чтобы избежать конкуренции. Однако позднее стало известно, что экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55% неосуществима из-за антироссийских санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны Европы, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, решили сделать ставку и на альтернативную энергетику, но в итоге возможности зеленых источников закончились на холодной зиме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тегеран. «Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», — пошутил Путин в беседе с журналистами, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Однако, по его словам, «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», — резюмировал российский лидер. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. МИД Германия Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова полностью отказаться от российских энергоресурсов, передает «Национальная служба новостей». Ради этого Евросоюз перейдет на солнечные батареи и начнет совместно закупать сжиженный природный газ, чтобы избежать конкуренции. Однако позднее стало известно, что экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55% неосуществима из-за антироссийских санкций.