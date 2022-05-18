Евросоюз заменит российские газ и нефть энергией солнца

18 мая 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерен установить солнечные батареи на жилых домах к 2029 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз перейдет на солнечные батареи, чтобы отказаться от российских энергоресурсов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Евросоюз планирует сократить потребление энергии на 13% и совместно закупать сжиженный природный газ, чтобы избежать конкуренции. «Мы предлагаем к 2025 году установить солнечные панели на крышах коммерческих и общественных зданий, а к 2029 году — для новых жилых зданий. Это амбициозно, но реалистично», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен официальный сайт Еврокомиссии. Политик представила доработанный план отказа от российских энергоресурсов REPowerEU («ПерезапитатьЕС», прим. URA.RU). Он, в том числе, включает в себя сокращение потребления энергии на 13% и переход на возобновляемые источники. Кроме того, лидеры стран Евросоюза договорились о совместных закупках газа, сжиженного природного газа (СПГ) и водорода. Так они планируют обеспечить импорт энергоресурсов и при этом избежать конкуренции. Для этого Евросоюзу потребуется около 300 миллиардов евро, сообщила фон дер Ляйен. При этом страны Европы собираются увеличить свои оборонные расходы на 200 миллиардов евро. Так же, как и энергоресурсы, Евросоюз планирует совместно закупать военную технику и вооружение. Кроме того, девять миллиардов евро пойдут на помощь Украине. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Решение Евросоюза об отказе от российских энергоресурсов связано с началом специальной операции по защите республик Донбасса. В частности, глава МИД Германия Анналена Бербок заявила, что ФРГ готово полностью отказаться от российских энергоресурсов, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. В частности, о своем исключении из эмбарго на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Венгрия также продолжает блокировать предложение ЕС.

Евросоюз перейдет на солнечные батареи, чтобы отказаться от российских энергоресурсов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Евросоюз планирует сократить потребление энергии на 13% и совместно закупать сжиженный природный газ, чтобы избежать конкуренции. «Мы предлагаем к 2025 году установить солнечные панели на крышах коммерческих и общественных зданий, а к 2029 году — для новых жилых зданий. Это амбициозно, но реалистично», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен официальный сайт Еврокомиссии. Политик представила доработанный план отказа от российских энергоресурсов REPowerEU («ПерезапитатьЕС», прим. URA.RU). Он, в том числе, включает в себя сокращение потребления энергии на 13% и переход на возобновляемые источники. Кроме того, лидеры стран Евросоюза договорились о совместных закупках газа, сжиженного природного газа (СПГ) и водорода. Так они планируют обеспечить импорт энергоресурсов и при этом избежать конкуренции. Для этого Евросоюзу потребуется около 300 миллиардов евро, сообщила фон дер Ляйен. При этом страны Европы собираются увеличить свои оборонные расходы на 200 миллиардов евро. Так же, как и энергоресурсы, Евросоюз планирует совместно закупать военную технику и вооружение. Кроме того, девять миллиардов евро пойдут на помощь Украине. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Решение Евросоюза об отказе от российских энергоресурсов связано с началом специальной операции по защите республик Донбасса. В частности, глава МИД Германия Анналена Бербок заявила, что ФРГ готово полностью отказаться от российских энергоресурсов, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. В частности, о своем исключении из эмбарго на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Венгрия также продолжает блокировать предложение ЕС.